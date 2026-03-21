Μ. Θεμιστοκλέους για το Quality-for-All: Σημαντικό εργαλείο για τη συστηματική μέτρηση των υπηρεσιών στο ΕΣΥ

Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται και βελτιώνεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα «Quality for All», που παρουσιάστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ/Ευρώπης, εντάσσεται στο πρόγραμμα Health-IQ και θέτει στο επίκεντρο τον ασθενή, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καταγραφής και ανάλυσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ξεπεραστεί η αποσπασματική αποτύπωση της λειτουργίας του ΕΣΥ, μέσω της ενοποίησης δεδομένων από νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα πεδία που χρειάζονται βελτιώσεις.

Το πρόγραμμα Health-IQ, που ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, υλοποιείται πιλοτικά σε 13 φορείς (7 Δημόσια Νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας), σε 6 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας. Ήδη, η εφαρμογή της πλατφόρμας επιχειρεί να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια την ποιότητα των υπηρεσιών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πώς οι δείκτες ποιότητας και τα δεδομένα θα αναδιαμορφώσουν το ΕΣΥ.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε επισήμως τον Μάρτιο του 2026, «σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς έναν πιο σύγχρονο και δεδομενοκεντρικό τρόπο διοίκησης του συστήματος υγείας», αναφέρει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η πιλοτική φάση εφαρμογής, η οποία περιλαμβάνει δοκιμή των δεικτών, εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και προσαρμογή των διαδικασιών. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της πλατφόρμας σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της χώρας, ώστε να αποτελέσει ένα σταθερό εργαλείο βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών υγείας, σημειώνει ο υφυπουργός Υγείας.

Τι θα προσφέρει η πλατφόρμα Quality-for-All

«Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη συστηματική μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσω της πλατφόρμας θα παρακολουθούνται τυποποιημένοι δείκτες ποιότητας, οι οποίοι καλύπτουν κρίσιμες διαστάσεις της φροντίδας, όπως η ασφάλεια των ασθενών, η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποδοτικότητα της λειτουργίας των δομών και η συνολική εμπειρία των ασθενών.

Οι δείκτες αυτοί βασίζονται σε διεθνείς πρακτικές και επιτρέπουν για πρώτη φορά τη συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με συγκρίσιμο τρόπο. Στόχος δεν είναι η τιμωρητική αξιολόγηση, αλλά η ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας σε ολόκληρο το σύστημα υγείας», τονίζει ο κ. Θεμιστοκλέους.

Αξιοποίηση των δεδομένων στην πράξη

Όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Υγείας, η πλατφόρμα συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα από διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα του συστήματος υγείας, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την απόδοση των υπηρεσιών υγείας.

«Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέπουν στο υπουργείο Υγείας, στις διοικήσεις των νοσοκομείων και στις υγειονομικές περιφέρειες να εντοπίζουν έγκαιρα προκλήσεις, να παρακολουθούν την πορεία βασικών δεικτών και να σχεδιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποφάσεις για τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΣΥ θα βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιόπιστα δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές πληροφορίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος».

Προστασία δεδομένων

Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει μεγάλο όγκο δεδομένων υγείας, ένα θέμα που ανακύπτει είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών.

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα στον σχεδιασμό της πλατφόρμας. Το σύστημα λειτουργεί με σαφείς κανόνες διακυβέρνησης των δεδομένων και με διαβαθμισμένα επίπεδα πρόσβασης, ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που απαιτούνται για τον ρόλο του», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Υγείας.

Παράλληλα, προσθέτει, «η πλατφόρμα διασυνδέεται με υφιστάμενα εθνικά πληροφοριακά συστήματα υγείας, αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η συλλογή και η αξιοποίηση των δεδομένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο και στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών των πολιτών».