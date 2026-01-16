Μ. Παγώνη: Η γρίπη θα είναι σε εξάρσεις μέχρι τέλος Μαρτίου - Απαραίτητος ο εμβολιασμός

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα του ιού της γρίπης στη χώρα μας, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Την είδηση αυτή κλήθηκε να σχολιάσει σστην ΕΡΤ η Ματίνα Παγώνη Πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας και μέλος ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Η κα Παγώνη είπε αρχικά, “Αναμέναμε λοιπόν, το είχαμε πει, ότι από τέλος Δεκέμβρη θα ξεκινούσε το φουλ της γρίπης. Η έξαρση της γρίπης θα είναι σε εξάρσεις και υφέσεις μέχρι τέλος Μάρτη, δηλαδή θα είναι ανά κύματα. Εδώ γρίπη βέβαια είχαμε και το καλοκαίρι. Από τον Μάιο μας ταλαιπωρεί και από τον Μάιο υπάρχουν πολλά περιστατικά όπως και υπάρχουν και θάνατοι όπως ξέρετε. Ειδικά στο εξωτερικό ήταν αρκετοί θάνατοι που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες, αν και αυτοί ήταν πολύ πιο μπροστά από εμάς με το καινούργιο υποστέλεχος Κ της H3N2 της ομάδας Α δηλαδή, που την ξέρουμε Γρίπη Α και που την διαχειριζόμαστε”.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο

Η κα Παγώνη συνέχεια ανέφερε χαρακτηριστικά “Αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα και τα παιδάκια. Γιατί; Διότι, έχει ένα μειονέκτημα η Κ. Έχει δηλαδή, πολύ μεγάλη και γρήγορη μετάδοση. Οπότε τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, ένα παιδάκι να είναι αδιάθετο, χωρίς να έχει πυρετό, θα μεταδώσει. Για αυτό λοιπόν, είπαμε ότι οι μητέρες να συνεννοηθούν με τον παιδίατρο να κάνουν τα εμβόλια πρώτον και δεύτερον ότι έχει σημασία αν ένα παιδάκι είναι λίγο αδιάθετο, ας μην έχει πυρετό, δεν το στέλνουμε στο σχολείο (…)”.

Τι ρόλο παίζει το επίπεδο εμβολιασμού – Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο

Ερωτηθείσα για τον αντιγριπικό εμβολιασμό η κα Ματίνα Παγώνη επισήμανε “Δεν έχει πάει καλά συγκριτικά με πέρσι. Είναι ένα εμβόλιο που είναι 70 χρόνια. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει αμφιβολίες για το εμβόλιο. Είναι πάρα πολύ παλιό εμβόλιο, το ξέρουμε. Τώρα η ερώτηση, τι πιάνει πάνω στο στέλεχος αυτό το καινούργιο; Είναι ότι πιάνει ένα 50% στους μεγάλους και παραπάνω στους μικρούς. Τι θέλουμε εμείς και τι κάνει; Βελτιώνει την κλινική εικόνα. Για αυτό εμείς εδώ, οι στατιστικές μας είναι ότι όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί και ήρθαν στο νοσοκομείο κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται. Οι υπόλοιποι παίρνουν οδηγίες, παίρνουν και το αντιικό τους και πάνε στο σπίτι. Δεν πέφτουν στο κρεβάτι για μία βδομάδα, και δεν κάνουν 40 πυρετό, να τους ταλαιπωρεί τόσο πολύ για 3 – 4 μέρες”.

Και συμπλήρωσε “για αυτό είπαμε ότι έπρεπε να έχει γίνει το εμβόλιο γιατί θέλει και δύο εβδομάδες για αντισώματα. Αυτό που θέλω να πω ότι και τώρα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε το εμβόλιο, ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου γιατί έχουμε ακόμα 3 μήνες μέχρι τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Άρα, πρέπει να καλυφθούν και δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο με επιπλοκές όπως πνευμονία κλπ και να πάνε στις μονάδες διασωληνωμένοι. Για αυτό το φωνάζουμε όλο αυτό το διάστημα ότι πρέπει να το κάνουν και όσοι ταξιδέψουν από την ομάδα αυτή με πλοίο, με αεροπλάνο δηλαδή, σε κλειστούς χώρους καλό είναι να βάλουν μια μάσκα. Η μετάδοση της Κ είναι ταχύτατη“.

Για τα στατιστικά των νοσηλειών

Η κα Παγώνη επισήμανε “Οι δυο τελευταίες βδομάδες είναι πολύ δύσκολες. Πιστεύω ότι θα αρχίσει σε λίγο να μειώνεται γιατί ήδη ξεκίνησαν να εμβολιάζονται. Δεν είχαμε τον αριθμό τον περσινό του εμβολιασμού. Ήταν πάνω από 2,5 εκατομμύρια, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Είναι ζόρικη η γρίπη, δεν είναι εύκολη. Το στέλεχος είναι ζόρικο και το να πας να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να ταλαιπωρείσαι δεν έχει νόημα, ενώ μπορείς να προλάβεις κάποια πράγματα”.

Για το αν βοηθούν τα covid test και τα τεστ για την γρίπη

Όπως υπογράμμισε στους δημοσιογράφους “Ναι, και για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιός (RSV) και για την γρίπη και για τον covid. Και βοηθάνε διότι αμέσως βλέπεις όταν είσαι αδιάθετος, ότι δεν είσαι καλά. Πας λοιπόν, παίρνεις ένα τεστ και το κάνεις. Μπορεί να μη δείξει την πρώτη μέρα, θα το κάνεις και μία δεύτερη και μία τρίτη, διότι μπορεί να βγει θετικό την τρίτη μέρα”.

Τέλος, τόνισε “(…) Δεν θα κάνουμε μόνοι μας το γιατρό. Θα συνεννοηθούμε με τον οικογενειακό μας, τον προσωπικό μας ή θα πάμε στο νοσοκομείο, θα πάρουμε οδηγίες, θα πάρουμε τα αντιπυρετικά και από κει και πέρα σιγά σιγά σε συνεννόηση με τον γιατρό μας πιστεύω τα πράγματα να πάνε καλά”.