Ιογενείς λοιμώξεις: Η σημασία του εμβολιασμού στους ενήλικες

Οι εποχικές ιώσεις του αναπνευστικού, όπως ο Respiratory Syncytial Virus (RSV), ο SARS-CoV-2 και η γρίπη, επηρεάζουν σημαντικά τον ενήλικο πληθυσμό, ιδιαίτερα άτομα άνω των 60 ετών και ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα.

«Σε αυτές τις ομάδες, μια “απλή ίωση” μπορεί να οδηγήσει σε βαρύτατη αναπνευστική επιδείνωση, παρόξυνση ΧΑΠ ή άσθματος, ακόμα και ανάγκη νοσηλείας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρουσιάζονται αυξημένες αναπνευστικές λοιμώξεις (RSV, γρίπη). Την άνοιξη και το φθινόπωρο κυριαρχούν οι εντεροϊοί και ορισμένοι αναπνευστικοί ιοί, ενώ ο έρπητας ζωστήρας δεν έχει σαφή εποχικότητα», αναφέρει ο κ. Ελευθέριος Βρουβάκης, Διευθυντής Πνευμονολόγος, Metropolitan Hospital.

Επιπλοκές ιώσεων και προστασία με εμβολιασμό

«Η νόσηση από συγκυτιακό ιό (RSV) μπορεί να προκαλέσει ως επιπλοκή βρογχιολίτιδα και αναπνευστική ανεπάρκεια, η γρίπη τύπου Α συνήθως προκαλεί πνευμονία και μυοκαρδίτιδα, ενώ ο έρπητας ζωστήρας εξελίσσεται σε μεθερπητική νευραλγία και είναι συχνός σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Ο εμβολιασμός απέναντι σε παθογόνα όπως η γρίπη, ο SARS-CoV-2 και πλέον ο RSV σε ενήλικες υψηλού κινδύνου, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας. Η έγκαιρη ενημέρωση και η συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό αποτελούν βασικά βήματα για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των ιών», επισημαίνει.

Μέτρα προστασίας και βασική φροντίδα σε ήπια συμπτώματα

Η πρόληψη παίζει κυρίαρχο ρόλο στη μετάδοση των ιώσεων, γι' αυτό η υγιεινή των χεριών, η χρήση μάσκας σε επιδημίες, αλλά και η αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς είναι καθοριστικής σημασίας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία, συνιστώνται:

Αντιπυρετικά/αναλγητικά για τον πυρετό και τις μυαλγίες

Αποσυμφορητικά ρινός ή ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό

Επαρκής ενυδάτωση

Ξεκούραση και αποφυγή έντονης δραστηριότητας

«Η παρακολούθηση των συμπτωμάτων είναι σημαντική. Εάν ο πυρετός επιμένει, η δύσπνοια επιδεινώνεται ή τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται μέσα σε 2–3 ημέρες, οι ασθενείς, ιδίως όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω αξιολόγηση και καθοδήγηση», καταλήγει ο κ. Βρουβάκης».

*Το Πνευμονολογικό Τμήμα του Metropolitan Hospital λειτουργεί καθημερινά σε στενή συνεργασία με άλλα Τμήματα και Εργαστήρια του Νοσοκομείου (Λοιμωξιολογικό, Θωρακοχειρουργικό, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Επεμβατική Ακτινολογία, Ακτινοθεραπευτικό, Παθολογοανατομικό, Μικροβιολογικό κ.ά.) και διαθέτει την αναγκαία ιατρική στελέχωση και την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, ώστε να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις που προκύπτουν καθημερινά. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και πραγματοποιεί όλο το φάσμα των απαιτούμενων εξετάσεων, για την ολοκληρωμένη διερεύνηση, την ακριβή διάγνωση και τη σωστή παρακολούθηση όλων των αναπνευστικών νοσημάτων, ενώ διαθέτει, μεταξύ άλλων, την εξειδικευμένη Πνευμονολογική Ομάδα «Ανάσα», καταρτισμένη από έμπειρους ιατρούς, ικανούς να εντοπίσουν και να θεραπεύσουν όλων των ειδών τις αναπνευστικές λοιμώξεις.