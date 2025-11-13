Το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ανοίγει νέους δρόμους στην Ογκολογία - Γίνεται το πρώτο Μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Κλινικών Μελετών EDOS στην Ελλάδα

Με μακρά, αναγνωρισμένη πορεία στην Ογκολογία και διαχρονική προσήλωση στην επιστημονική πρωτοπορία και την καινοτομία, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα της κλινικής έρευνας και γίνεται το πρώτο στην Ελλάδα μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου EDOS (Early Phase Oncology Specialized Site Network) της PPD, για την υλοποίηση κλινικών μελετών φάσης 1.

Η ένταξη αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου και πλήρως οργανωμένου Τμήματος Ανάπτυξης Φαρμάκων (Drug Development Unit), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ. Βασίλειο Ραμφίδη, Ογκολόγο - Παθολόγο και Διευθυντή Ογκολογικής Κλινικής, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ο οποίος υλοποίησε το εγχείρημα αυτό.

Το νέο αυτό πρωτοποριακό Τμήμα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή πρώιμων κλινικών μελετών (φάσης 1), συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς.

«Θέλουμε οι ασθενείς μας να έχουν πρόσβαση σήμερα, στα φάρμακα του αύριο», δήλωσε ο Δρ. Βασίλειος Ραμφίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών σε κλινικές μελέτες νέας γενιάς. Οι θεραπείες αυτές διατίθενται χωρίς κόστος για τους ασθενείς, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα υγείας και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η συνεργασία με το EDOS Network ανοίγει νέους ορίζοντες για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, καθώς αυξάνεται ο όγκος κλινικών μελετών που θα διεξάγονται στο Νοσοκομείο, ενισχύεται η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμα φαρμακευτικά σχήματα, ενώ ταυτόχρονα το Κέντρο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ογκολογικής έρευνας, ως μέλος του διεθνούς δικτύου υψηλής αξιοπιστίας και επιστημονικής ποιότητας.

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Θεόδωρος Χαμακιώτης, ανέφερε «Η ένταξη του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Παγκόσμιο Δίκτυο EDOS δεν αποτελεί μόνο ένα ισχυρό βήμα για την ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας στην Ογκολογία, αλλά και επιστέγασμα της στρατηγικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών να επενδύει σταθερά στην κλινική έρευνα και στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, προς όφελος των ασθενών.»