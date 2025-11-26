Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο ΕΣΥ: Η γραμμή 1566 γίνεται η πρώτη «έξυπνη πύλη» υγείας

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μετάβαση του ελληνικού συστήματος υγείας σε μια νέα ψηφιακή εποχή, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Sword Health, με στόχο την ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εθνική τηλεφωνική γραμμή υγείας «1566».

Η πρώτη «έξυπνη» είσοδος στο ΕΣΥ: Αναβάθμιση της γραμμής 1566

Η συνεργασία εγκαινιάζει την ένταξη ενός «AI Agent» στην τηλεφωνική γραμμή υγείας 1566, η οποία αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής εκατομμυρίων πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει την αρχική διαλογή και καθοδήγηση, το σύστημα αναμένεται να:

μειώσει τους χρόνους απόκρισης,

αυξήσει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της γραμμής,

αποσυμφορήσει τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών,

ενισχύσει την πρόσβαση των πολιτών σε έγκαιρες πληροφορίες.

Ο ψηφιακός βοηθός θα παρέχει βασικές οδηγίες αυτοφροντίδας για μη επείγοντα περιστατικά, θα κατευθύνει τον πολίτη προς τις κατάλληλες υπηρεσίες, θα παραπέμπει σε γιατρό όπου χρειάζεται και θα επιτρέπει προγραμματισμό ραντεβού.

Τα δεδομένα από τις ΗΠΑ: Πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου λειτουργεί ήδη αντίστοιχο σύστημα της Sword Health:

700.000 ασθενείς έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία,

30% των κλήσεων θα μπορούσαν να αποφευχθούν από τα Επείγοντα,

η επιτυχία της διαλογής αυξάνεται από 15% (ανθρώπινη) σε 66% (ΑΙ),

ο χρόνος χειρισμού μιας κλήσης μειώνεται από 21 σε 15 λεπτά.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις δυνατότητες μιας τεχνολογικής παρέμβασης που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο πρόσβασης των πολιτών στην υγεία.

Οι διαβεβαιώσεις: «Δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους γιατρούς»

Ο υπουργός Υγείας ήταν κατηγορηματικός: Στόχος δεν είναι η υποκατάσταση των γιατρών, αλλά η αποδέσμευσή τους από χιλιάδες απλές κλήσεις και διαδικασίες που απομειώνουν χρόνο από τα σοβαρά περιστατικά.

Όπως δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσα από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία θα αξιολογηθούν από τον ΠΟΥ, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, πριν η υπηρεσία λάβει οριστική έγκριση.

Μια ελληνο-αμερικανική συνεργασία με στρατηγικό βάθος

Η πρέσβης Kimberly Ann Guilfoyle, χαρακτήρισε τη μέρα «ορόσημο» για τις σχέσεις των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία φέρνει στην Ελλάδα την «αιχμή της αμερικανικής καινοτομίας».

Τόνισε ότι έργα όπως αυτό «χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη και τις κοινές αξίες», υπογραμμίζοντας πως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα όταν συνεργάζονται.

Το χρονοδιάγραμμα: Πότε ξεκινά η λειτουργία

Η πρώτη λειτουργική εφαρμογή του ψηφιακού βοηθού προγραμματίζεται για το Πάσχα του 2026.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο, στοχεύει να συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υγεία, ακολουθώντας παραδείγματα όπως το βρετανικό NHS.

Το διακύβευμα: Μια νέα αρχιτεκτονική για το ΕΣΥ

Η συνεργασία υπουργείου Υγείας - Sword Health δεν είναι απλώς μια τεχνολογική προσθήκη.

Πρόκειται για μια προσπάθεια ανασχεδιασμού του τρόπου με τον οποίο το ΕΣΥ υποδέχεται, ενημερώνει και καθοδηγεί τον πολίτη.

Αν η τεχνολογία αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει:

ασπίδα απέναντι στην υπερφόρτωση των νοσοκομείων,

εργαλείο ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας,

μοχλό αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών,

παράδειγμα μιας Ελλάδας που επιλέγει να βρίσκεται στην πρωτοπορία της ψηφιακής υγείας.

Το ΕΣΥ κάνει ένα βήμα προς μια πιο ευέλικτη, γρήγορη και τεχνολογικά ώριμη εποχή. Το αν αυτό το βήμα θα μετατραπεί σε σταθερό άλμα, θα εξαρτηθεί από τη σωστή εφαρμογή, τη διαφάνεια, την αξιολόγηση και, πάνω απ’ όλα, την εμπιστοσύνη των πολιτών.