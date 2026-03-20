Η Novartis θα αγοράσει υποψήφιο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού από τη Synnovation
Η Novartis θα αγοράσει υποψήφιο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού από τη Synnovation

20/03/2026 • 08:57
20/03/2026 • 08:57
ΥΓΕΙΑ
Πηγή Άρθρου

Η Novartis ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συμφώνησε να εξαγοράσει το υποψήφιο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, SNV4818, από τη Synnovation Therapeutics έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως προκαταβολή και έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια ανάλογα με τα αποτελέσματα της περαιτέρω ανάπτυξης.

Το πειραματικό φάρμακο ανήκει στην κατηγορία των επιλεκτικών αναστολέων PI3Kα, μια νέα προσέγγιση για τη θεραπεία ενός τύπου καρκίνου του μαστού γνωστού ως HR θετικός/HER2 αρνητικός και ενδεχομένως άλλων συμπαγών όγκων.

