Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Τι βλέπει ο Γιώργος Περιστέρης και βάζει εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι εξαγοράζοντας το 12,52% της ΕΥΔΑΠ; Μην φοβάστε, το νερό δεν ιδιωτικοποιείται, ούτε τα νοικοκυριά θα δουν μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια. Άλλωστε εκλογές έρχονται… Το game πάντως τώρα ανοίγει και στο τέλος των κινήσεων του δραστήριου επιχειρηματία που έφτιαξε έναν μεγάλο όμιλο - κυριολεκτικά από το 0- μπορεί να διαμορφωθεί μια win win κατάσταση για το Δημόσιο. Αποκλείεται ο Γιώργος Περιστέρης να αγοράζει μόνο και μόνο για να παραμείνει θεατής…

Ας μην ξεχνάμε και το ποσοστό 11,33% που κατέχει το Υπερταμείο το οποίο θα το διαθέσει στην αγορά, όταν πάρει το πράσινο φως. Και αυτό -εικάζω- θα γίνει μετά τις εκλογές…

Υπενθυμίζεται πως χθες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 2,81% της ΕΥΔΑΠ από βρετανικό fund. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η εξαγορά του 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Αμερικανό επενδυτή John Paulson, ο οποίος είχε αγοράσει το ποσοστό έναντι 86 εκατ. ευρώ το 2014. Ο Γιώργος Περιστέρης το αγόρασε έναντι 103,4 εκατ. ευρώ. Εκτός λοιπόν από το γεγονός πως η επένδυση στο νερό δεν χάνει ποτέ την αξία της, καθώς είναι μια αμυντική τοποθέτηση σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, και θεωρώντας ως δεδομένο ότι η ΕΥΔΑΠ θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο με επενδύσεις και έργα στην καταπολέμηση της λειψυδρίας και στην αφαλάτωση, ο ισχυρός άνδρας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να κρατά στάση αναμονής…

Αίσθηση προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης μετά την κατάρριψη των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τον Ιούλιο του 2024 για την κύρωση των συμβάσεων στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία υπέρ είχαν ψηφίζει η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ…

Άλλωστε, η Ελλάδα συμμετέχει από το 2021 στην «Integrated Air Missile Defense», μια διεθνή δύναμη για την προστασία εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από επιθέσεις με πυραύλους και drones. Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτυχθεί σε στρατηγικό σημείο στο Ριάντ με στόχο την άμυνα απέναντι σε επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, ενώ στην περιοχή βρίσκονται περισσότερα από 120 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας από τεχνικούς, χειριστές έως προσωπικό ασφαλείας.

Εκτός από την Κύπρο και τη Σαουδική Αραβία η Ελλάδα είναι παρούσα στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία επτά χρόνια ο στρατός έχει αλλάξει πίστα μετά την οργανωτική αναδιάρθρωση και τους σύγχρονους εξοπλισμούς που φέρουν την σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Aspides, συμμετέχουμε στην επιχείρηση Ειρήνη στη Λιβύη και πρόσφατα μετακινήσαμε Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας.

Η κινητικότητα που καταγράφεται ενοχλεί τον Ερντογάν και τον …Φάμελλο, ο οποίος ζήτησε να επιστρέψουν οι patriots από τη Σαουδική Αραβία στη χώρα μας. «Είναι σαν να έχεις δανείσει μια ομπρέλα και την παίρνεις πίσω όταν αρχίζει να βρέχει» σχολίαζε σκωπτικά κυβερνητικό στέλεχος.

Εγώ πάλι θυμάμαι πως αντίστοιχες συμφωνίες είχε κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμα και με τα απαρχαιωμένα τότε συστήματα που διαθέταμε…

Καλά όλα αυτά αλλά ένα ερώτημα που μας βασανίζει όλους είναι «τι θα γίνει με την ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου». Τη στιγμή που στην Ευρώπη…συσκέπτονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκάθαρο σχέδιο, δείχνει αποφασισμένος να «σπάσει αυγά» και έρχονται μέτρα έκπληξη που θα στηρίξουν ουσιαστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά…

Ο χρόνος των εκλογών πλησιάζει και οι ρυθμίσεις υπέρ των πολιτών τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Εκτός από την προστασία της πρώτης κατοικίας με ευνοϊκές ρυθμίσεις που προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης προωθεί σημαντικές αλλαγές που βελτιώνουν τις κρατικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ανάμεσα στα πολλά που προβλέπονται διακρίνω την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, τη δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου και την απελευθέρωση της μεταβίβασης κατασχεμένου ακινήτου.

Γκάζι πατάει η κυβέρνηση και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Κυβερνητικά στελέχη θα βρίσκονται την Δευτέρα στο Χιούστον στις ΗΠΑ όπου θα έχουν επαφές με ανώτατα στελέχη της Chevron και της Exxon Mobil με βασικό αντικείμενο τα επόμενα βήματα των ερευνών και των γεωτρήσεων στην ελληνική επικράτεια.

Περνώντας, στα «άλλα» και λιγότερο σημαντικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για μεταρρυθμίσεις στον Κανονισμό της Βουλής. Μετά το χρονόμετρο που μπήκε για να την εμποδίσει να μιλάει 25 ώρες το 24ωρο, έρχεται η απαγόρευση βιντεοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στη Βουλή και στους διαδρόμους της. Η κίνηση αυτή είναι αποτέλεσμα της καταγγελίας του Άδωνι Γεωργιάδη ότι τον βιντεοσκοποπούσε, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν γίνει και με άλλους βουλευτές, όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Και ενώ ο πλανήτης καίγεται στη Νέα Αριστερά (όπου ο Χαρίτσης αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου) και στον ΣΥΡΙΖΑ τρώγονται για το αν θα κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές ή θα δημιουργηθεί πριν τις εκλογές κοινό μέτωπο κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή αν μαζί με τον Τσίπρα μαζέψουν αθροιστικά κανά 10%. Τελικά, όλοι δουλεύουν για τον Κυριάκο…

Ο Ανάλγητος