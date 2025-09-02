Η μάχη για ένα καλύτερο ΕΣΥ: Προκλήσεις, παρεμβάσεις και το μήνυμα της κυβέρνησης

Σημαντικές αλλαγές βρίσκονται σε εξέλιξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα δημόσια νοσοκομεία ανακαινίζονται, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι προϋπολογισμοί και οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τραγικό συμβάν στην Αίγινα έφερε ξανά στο προσκήνιο τα διαχρονικά προβλήματα του συστήματος και την ανάγκη για άμεσες λύσεις. Το περιστατικό, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τις ελλείψεις σε κρίσιμες δομές όπως το ΕΚΑΒ.

«Συμβάντα όπως αυτό της Αίγινας μας πληγώνουν όλους», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. «Είναι σε εξέλιξη η διερεύνησή του γιατί δεν ήταν διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ενώ υπάρχει προσωπικό και είναι αυτονόητο ότι όπου διαπιστωθούν ευθύνες θα αποδοθούν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν αγνοεί τα προβλήματα αλλά ούτε και αποδέχεται την εικόνα της πλήρους κατάρρευσης που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν. «Η μάχη για ένα καλύτερο ΕΣΥ είναι καθημερινή και σε όλα τα μέτωπα. Δεν κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα, αλλά η εικόνα της πλήρους ''κατάρρευσης'' που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν απλώς δεν ισχύει».

Ως απτό παράδειγμα βελτίωσης, στάθηκε στην ανακαίνιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. «Τα ΤΕΠ αποτελούν την πρώτη γραμμή άμεσης φροντίδας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ένα εξ αυτών, το ΤΕΠ του Ιπποκρατείου Αθηνών, επισκέφθηκα προ ημερών και είδα από κοντά την πρόοδο των εργασιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο ΤΕΠ θα είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο και θα είναι «πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και μεγαλύτερο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους ασθενείς με καλύτερες συνθήκες». Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός του Ιπποκρατείου για το 2024 ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 87,9% σε σχέση με το 2019, ενώ το ιατρικό προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 16%.

«Η μάχη για την υγεία είναι καθημερινή και δίνεται σε όλα τα μέτωπα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η σταδιακή θωράκιση του ΕΣΥ με έργα που αφήνουν απτό αποτύπωμα.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει επενδύσεις, ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. «Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά δεν τις αγνοούμε. Προχωρούμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα, για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη», κατέληξε.