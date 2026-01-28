Η InterMed στο διεθνές οδοντιατρικό συνέδριο AEEDC Dubai 2026

Για μια ακόμα χρονιά η InterMed συμμετείχε δυναμικά στην AEEDC Dubai, στο κορυφαίο διεθνές οδοντιατρικό συνέδριο και έκθεση, που πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Ιανουαρίου 2026 στο Dubai World Trade Centre.

Η InterMed μέσα από την πολυδιάστατη παρουσία της στην AEEDC επιβεβαίωσε τον ενεργό ρόλο της στον διεθνή επιστημονικό διάλογο γύρω από τη στοματική υγεία.

Στο περίπτερο της εταιρείας παρουσιάστηκε μια ευρεία γκάμα οδοντιατρικών προϊόντων, με πολλές νέες καινοτόμες προσθήκες, σχεδιασμένων να καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες επαγγελματιών υγείας και καταναλωτών, τόσο για εξειδικευμένη θεραπεία όσο και για καθημερινή στοματική φροντίδα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα οδοντιατρικά brands της InterMed, όπως Chlorhexil, Unident Pharma, Unisept και Medinol, τα οποία αποτελούν αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις για την υποστήριξη της κλινικής πράξης, αλλά και για την πρόληψη και διατήρηση της στοματικής υγείας στην καθημερινότητα.

Ιδιαίτερη ανταπόκριση είχε η επιστημονική διάλεξη που διοργάνωσε η InterMed στο πλαίσιο του συνεδρίου, με τη συμμετοχή δύο διακεκριμένων ομιλητών από τον χώρο της εμφυτευματολογίας. Ο Δρ. Κώστας Νικολόπουλος ανέπτυξε το θέμα «Βελτιστοποίηση σύνθετων περιστατικών εμφυτευμάτων», παρουσιάζοντας σύγχρονες κλινικές προσεγγίσεις και πρακτικές λύσεις, ενώ ο Δρ. Πέτρος Γιουβάνογλου ανέλυσε το θέμα «Εμφυτεύματα αυθημερόν: Μύθος ή πραγματικότητα;», ενισχύοντας τον επιστημονικό διάλογο γύρω από τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπείας.

Οι οδοντιατρικές σειρές της InterMed διαθέτουν ισχυρή διεθνή παρουσία, καθώς εξάγονται με το brand name τους σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της παγκόσμιας οδοντιατρικής κοινότητας στην ποιότητα, την ασφάλεια και την επιστημονική τους τεκμηρίωση.

Η μακροχρόνια παρουσία της InterMed στην AEEDC Dubai αντανακλά τη συνεπή στρατηγική της εταιρείας που επενδύει διαχρονικά στην έρευνα, τη διεθνή εξωστρέφεια και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που απαντούν στις πραγματικές και συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της σύγχρονης στοματικής υγείας.

Το Διεθνές Οδοντιατρικό Συνέδριο & Έκθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, AEEDC Dubai, διοργανώνεται από το 1996 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο ετήσιο διεθνές dental event, προσελκύοντας οδοντιάτρους, ακαδημαϊκούς και ηγέτες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Φέτος συμμετείχαν περισσότεροι από 3.900 εκθέτες, προωθώντας πάνω από 5.300 brands, προσελκύοντας περισσότερους από 85.000 επισκέπτες από 177 χώρες.