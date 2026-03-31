50+ χρόνια καινοτομίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Σε μια εποχή που οι νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, η Φαρμασέρβ–Λίλλυ επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση στην επιστημονική πρόοδο και στον άνθρωπο. Με αφορμή την επετειακή επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών, η Εταιρεία ανέδειξε περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς συμβολής στην έρευνα και την καινοτομία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ).

Η ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Παρελθόν, Παρόν και Υποσχόμενο Μέλλον στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα» αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη μακρόχρονη πορεία της Φαρμασέρβ και της Lilly στον χώρο του ΚΝΣ — από τις πρώτες πρωτοποριακές θεραπείες για την κατάθλιψη που ανακαλύφθηκαν από την Lilly τη δεκαετία του ’70, έως τις σύγχρονες καινοτόμες προσεγγίσεις σε σοβαρά νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα.

Διακεκριμένοι ιατροί της Ψυχιατρικής και Νευρολογικής κοινότητας και στελέχη της Εταιρείας μίλησαν με μεγάλη συγκίνηση για την ιστορία των πρωτοποριακών θεραπειών καταθέτοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες για το πώς αυτές άλλαξαν τις ζωές των ασθενών, των φαρμακοποιών και των επιστημόνων υγείας μέσα στις δεκαετίες.

Παρουσιάστηκε η εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας της Εταιρείας σε παθήσεις όπως η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, η νόσος Parkinson, η ημικρανία, η ΔΕΠΥ και ο νευροπαθητικός πόνος, αλλά και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έγκαιρη και τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση της νόσου Alzheimer.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέλλον της έρευνας, με ενεργά και υπό εξέλιξη προγράμματα σε τομείς υψηλής ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης, όπως η νόσος Alzheimer, η νόσος Parkinson, τα σπάνια νευρολογικά νοσήματα (ALS), η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια και οι εξαρτήσεις, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της Φαρμασέρβ–Λίλλυ να επενδύει μακροπρόθεσμα σε λύσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Φαρμασέρβ–Λίλλυ, κ. Διονύσης Φιλιώτης, ο οποίος δήλωσε: «Στη Φαρμασέρβ-Λίλλυ αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια που όλα αυτά τα χρόνια δημιουργούμε και διαθέτουμε καινοτόμες και καταξιωμένες θεραπείες στη χώρα μας, που διαθέτουμε στους συμπολίτες μας φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή τους, που συμμετέχουμε σε σημαντικές διεθνείς κλινικές μελέτες και συνεργαζόμαστε διαχρονικά με όλους εσάς τους εκλεκτούς επιστήμονες υγείας.»

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, καθηγητής κ. Παντελεήμων – Βασίλειος Μποζίκας και η τ. Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας κα Ζωή Ράπτη, η οποία κήρυξε την έναρξη του επιστημονικού προγράμματος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας, ανώτατα στελέχη της Φαρμασέρβ-Λίλλυ καθώς και διακεκριμένοι ερευνητές, οι οποίοι τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στα κλινικά ερευνητικά προγράμματα της Lilly.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Sales & Marketing Director της Φαρμασέρβ–Λίλλυ, κ. Ορέστης Καχρίλας, ενώ το επιστημονικό πρόγραμμα ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ιατρικής κοινότητας στη φαρμακευτική έρευνα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Στον επίλογο της εκδήλωσης, η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι η αποστολή της Φαρμασέρβ–Λίλλυ παραμένει σταθερή: να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους με νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, προσφέροντας θεραπείες που βελτιώνουν τη ζωή τους και ενισχύουν την ελπίδα για το αύριο.