Η Ελλάδα μπαίνει σε χειμερινή περίοδο ιώσεων: Τι δείχνουν τα δεδομένα και τι πρέπει να γνωρίζουμε για το εμβόλιο της γρίπης

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, το σύστημα υγείας αρχίζει να καταγράφει τα πρώτα σημάδια αυξημένης κινητικότητας των αναπνευστικών ιών. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, λίγο πριν από την αναμενόμενη άνοδο των περιστατικών γρίπης, ενώ παράλληλα ο κορονοϊός συνεχίζει να κυκλοφορεί σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα της εποχικής γρίπης.

Η εικόνα στη γρίπη και την COVID-19

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει χαμηλή, με σποραδικά περιστατικά και μόλις ένα μικρό ποσοστό πολιτών να απευθύνεται σε γιατρό με συμπτώματα που σχετίζονται με αυτήν. Λιγότερο από το 5% των επισκέψεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αφορούν συμπτώματα τύπου γρίπης, όριο αρκετά χαμηλότερο από το 10% που θεωρείται ένδειξη έναρξης έξαρσης.

Αντίθετα, ο ιός SARS-CoV-2 παρουσιάζει μεγαλύτερη κυκλοφορία. Σχεδόν 17% των δειγμάτων που εξετάστηκαν από ασθενείς με συμπτώματα τύπου γρίπης βρέθηκαν θετικά στην COVID-19, έναντι μόλις 3% που αντιστοιχούν στον ιό της γρίπης. Παρότι η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού παρατηρείται ήδη από το καλοκαίρι, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει εικόνα επιδημικού κύματος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η προσοχή μπορεί να χαλαρώσει, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού

Με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών, η άνοδος της γρίπης αναμένεται από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου, με κορύφωση στις αρχές του νέου έτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί το βασικό «όπλο» προστασίας.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 965.000 εμβολιασμοί χωρίς συνταγογράφηση και 215.000 εμβολιασμοί με ενισχυμένα εμβόλια που απευθύνονται σε άτομα άνω των 65 ετών και ασθενείς υψηλού κινδύνου. Όπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί, η φετινή προσέλευση κινείται στα ίδια ή και σε ελαφρώς καλύτερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Πρακτικές οδηγίες για πριν και μετά τον εμβολιασμό

Παρότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία, ορισμένες συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να ανταποκριθεί καλύτερα.

Πριν από τον εμβολιασμό:

Δεν απαιτείται κάποια ειδική διαδικασία.

Συνιστάται καλή ενυδάτωση.

Ευεργετική θεωρείται η κατανάλωση τροφών με αντιφλεγμονώδη δράση, όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια, ξηροί καρποί και όσπρια.

Μετά τον εμβολιασμό:

Καλό είναι να αποφευχθεί το αλκοόλ.

Συνιστώνται τροφές που στηρίζουν τη λειτουργία του εντέρου, γιαούρτι, δημητριακά ολικής άλεσης, φρέσκα λαχανικά.

Οι πιθανές παρενέργειες

Όπως κάθε εμβόλιο, έτσι και το αντιγριπικό μπορεί να προκαλέσει ήπιες, παροδικές παρενέργειες σε ένα τμήμα του πληθυσμού. Οι πιο συνηθισμένες είναι:

πόνος ή ελαφρύ οίδημα στο σημείο της ένεσης

πονοκέφαλος ή κόπωση

μυϊκοί πόνοι

πυρετός ή ναυτία

εφίδρωση ή αρθραλγίες

Αυτές οι αντιδράσεις υποχωρούν συνήθως μέσα σε ένα έως δύο 24ωρα και δεν αποτελούν ένδειξη κινδύνου. Η μακρόχρονη χρήση των εμβολίων και οι εκτεταμένες μελέτες των τελευταίων δεκαετιών επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.