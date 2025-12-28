Χειμερινές λοιμώξεις σε έξαρση δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος υγείας

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται γιατροί και υγειονομικές αρχές, καθώς οι χειμερινές λοιμώξεις του αναπνευστικού παρουσιάζουν έξαρση, με τη γρίπη, τον COVID-19, τον RSV και άλλους εποχικούς ιούς να κυκλοφορούν ταυτόχρονα.

Η πτώση της θερμοκρασίας και η παραμονή των πολιτών σε κλειστούς χώρους ευνοούν τη μετάδοση, με αποτέλεσμα αυξημένες επισκέψεις σε ιατρεία και τμήματα επειγόντων, αλλά και μεγαλύτερη επιβάρυνση των ευάλωτων πληθυσμών.

Ο ρόλος του πυρετού και η σωστή αντιμετώπιση

Ο πυρετός αποτελεί συχνό σύμπτωμα των ιογενών λοιμώξεων και, όπως εξηγούν οι ειδικοί, δεν είναι από μόνος του νόσος, αλλά φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού.

Όπως επισημαίνει στο Liberal ο Δρ. Αλέξης Σωτηρόπουλος, MD, PhD, Παθολόγος-Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός: «Ο πυρετός είναι μέρος της άμυνας του οργανισμού απέναντι στους ιούς. Η αντιμετώπισή του δεν αποσκοπεί στην πλήρη καταστολή του, αλλά στην ανακούφιση του ασθενούς όταν συνοδεύεται από έντονη κακουχία, πόνο ή λειτουργική αδυναμία.»

Η ορθολογική χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων, ιδιαίτερα σε παιδιά και ηλικιωμένους, παραμένει βασικός άξονας της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ιβουπροφαίνη: τι προβλέπουν οι κατευθυντήριες οδηγίες

Η ιβουπροφαίνη συγκαταλέγεται στα πιο διαδεδομένα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα διεθνώς και χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση πυρετού, πόνου και φλεγμονής.

«Πρόκειται για δραστική ουσία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και καλό προφίλ ασφάλειας, όταν χρησιμοποιείται στη σωστή δοσολογία και για περιορισμένο χρονικό διάστημα», αναφέρει ο Δρ. Σωτηρόπουλος.

«Ωστόσο, δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις αφυδάτωσης, έντονων γαστρεντερικών συμπτωμάτων ή σε ασθενείς με συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα χωρίς ιατρική εκτίμηση.»

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τα αντιπυρετικά δεν θεραπεύουν τη λοίμωξη, αλλά περιορίζουν τα συμπτώματα, διευκολύνοντας τη λειτουργικότητα του ασθενούς.

Πρόληψη και ατομική ευθύνη

Παράλληλα με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, η πρόληψη παραμένει καθοριστικός παράγοντας περιορισμού της διασποράς. Τι χρειάζεται:

τακτικός αερισμός κλειστών χώρων

σχολαστική υγιεινή των χεριών

αποφυγή συγχρωτισμού όταν υπάρχουν συμπτώματα

παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση πυρετού

προστασία ευάλωτων ομάδων

Ο εμβολιασμός για τη γρίπη και τον COVID-19, όπου συνιστάται από τις υγειονομικές αρχές, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο δημόσιας υγείας.

Πότε απαιτείται ιατρική εκτίμηση

Οι γιατροί τονίζουν ότι η ιατρική αξιολόγηση είναι απαραίτητη όταν:

ο πυρετός επιμένει για περισσότερες από 72 ώρες

εμφανίζεται δύσπνοια ή πόνος στο στήθος

υπάρχουν σημεία αφυδάτωσης ή σύγχυσης

τα συμπτώματα επιδεινώνονται αντί να βελτιώνονται

πρόκειται για βρέφη, ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια νοσήματα

«Η έγκαιρη επικοινωνία με τον γιατρό συμβάλλει όχι μόνο στην ατομική φροντίδα, αλλά και στην αποσυμφόρηση του συστήματος υγείας από επιπλοκές που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί», καταλήγει ο Δρ. Σωτηρόπουλος.

Η «ταυτόχρονη κυκλοφορία ιών» αυξάνει τις επιπλοκές

Ένα στοιχείο που επισημαίνουν οι γιατροί φέτος είναι η συνύπαρξη πολλών ιών την ίδια χρονική περίοδο (γρίπη, COVID-19, RSV), γεγονός που αυξάνει:

τις πιθανότητες συλλοίμωξης

τη διάρκεια των συμπτωμάτων

τον κίνδυνο επιπλοκών, κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα

«Η ταυτόχρονη έκθεση σε διαφορετικούς ιούς μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό και να παρατείνει την ανάρρωση», σημειώνει ο Δρ. Σωτηρόπουλος. Αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί ασθενείς αναφέρουν ότι «δεν περνά εύκολα» η ίωση φέτος.

Γιατί δεν χρειάζονται αντιβιοτικά στις ιογενείς λοιμώξεις

Οι ειδικοί επιμένουν ότι τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση στους ιούς και η αλόγιστη χρήση τους, δεν επιταχύνει την ανάρρωση, ούτε αυξάνει την αντοχή των μικροβίων, αντιθέτως επιβαρύνει τον οργανισμό με άσκοπες παρενέργειες.

«Η πίεση για “κάτι πιο δυνατό” είναι συχνή, αλλά στις περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις η σωστή υποστηρικτική αγωγή και η παρακολούθηση είναι επαρκείς», τονίζει ο γιατρός.

Αντιβιοτικά χορηγούνται μόνο όταν υπάρχει τεκμηριωμένη βακτηριακή επιπλοκή, μετά από ιατρική εκτίμηση.

Η σημασία της επιστροφής στην καθημερινότητα με ασφάλεια

Ένα συχνό λάθος, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι η πρόωρη επιστροφή σε εργασία ή σχολείο, πριν την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

Οι οδηγίες δημόσιας υγείας είναι σαφείς:

παραμονή στο σπίτι τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς πυρετό, χωρίς αντιπυρετικά

περιορισμός της μετάδοσης σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης

προστασία ευάλωτων ομάδων

«Η ατομική ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις έχει άμεσο συλλογικό όφελος», επισημαίνει ο Δρ. Σωτηρόπουλος.