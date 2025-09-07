Εθνικό Μητρώο Νεοπλασματικών Ασθενειών: Τα οφέλη των νέων ψηφιακών εργαλείων για τους ογκολογικούς ασθενείς

Υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και την αποκατάσταση και διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα στους γιατρούς που θα διευκολύνει την έγκαιρη λήψη αποφάσεων φιλοδοξεί να προσφέρει το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαχείρισης Περίθαλψης Ογκολογικών Ασθενών», που υλοποιούν το υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα οφέλη του έργου που περιλαμβάνει το εθνικό μητρώο νεοπλασματικών ασθενειών, mobile εφαρμογές και ψηφιακά ιατρικά συμβούλια, παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συστημάτων Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μιλώντας στην ενημερωτική εκδήλωση για το έργο που διοργάνωσαν, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ η ΗΔΙΚΑ και το υπουργείο Υγείας

Για το εθνικό μητρώο νεοπλασματικών ασθενειών που έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο, σημείωσε ότι συγκεντρώνει το ιστορικό, τις θεραπείες και τις διαγνώσεις, μπορούν να συνδεθούν σε αυτό παθολογοανατομικά εργαστήρια και διασφαλίζει καλύτερη φροντίδα για τον ασθενή και δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού πολιτικών υγείας με βάση ακριβή δεδομένα.

«Από την αποσπασματική καταγραφή, περνάμε σε ολοκληρωμένη διαλειτουργική υποδομή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε τις εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα «ψηφιακό σύμμαχο κάθε ασθενή» που τον συνδέουν με την ιατρική ομάδα και την κοινότητα. Μεταξύ άλλων, θα μπορούν οι ασθενείς να κλείσουν online ραντεβού, αλλά και να συμμετέχουν σε κοινότητα υποστήριξης, μειώνοντας το αίσθημα της μοναξιάς.

Οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα συμπτώματα των ασθενών, με τρόπο που διασφαλίζει τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο κ. Μιχαλίτσης επικαλέστηκε διεθνή δεδομένα, με βάση τα οποία ανάλογες εφαρμογές βελτιώνουν κατά 70% τη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία και μειώνουν το άγχος τους.

Για τα ψηφιακά ογκολογικά συμβούλια, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ογκολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας μέσω τηλεδιάσκεψης, είπε ότι διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία και την ασφαλή και στοχευμένη φροντίδα για τον ασθενή.

Την εκτίμηση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας NOVA ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης.

Την ετοιμότητα των ογκολόγων να εφαρμόσουν τα ψηφιακά εργαλεία, να τα αξιολογήσουν και αν χρειάζεται να τα βελτιώσουν προς όφελος των ασθενών τους, εξέφρασε ο πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Εμμανουήλ Σαλουστρος.

Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ, Ιωάννης Καραγιάννης.