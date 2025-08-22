Το ΕΣΥ γυρνάει σελίδα: Νέα εποχή με ανακαινίσεις, προσλήψεις, αξιολόγηση και στήριξη του προσωπικού

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο καθοριστικές φάσεις ανανέωσής του από την ίδρυσή του. Μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης, ελλείψεων και διοικητικών αγκυλώσεων, ξεκίνησε μια σειρά παρεμβάσεων που αλλάζουν τη φυσιογνωμία του, με στόχο ένα δημόσιο σύστημα υγείας πιο λειτουργικό, πιο αξιόπιστο και με επίκεντρο τον πολίτη.

Ανακαινίσεις και σύγχρονες υποδομές σε όλη τη χώρα

Σε μεγάλα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη έργα εκσυγχρονισμού, νέες πτέρυγες, ανανεωμένες Μονάδες Επειγόντων, σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και βελτιωμένες υποδομές αλλάζουν την εικόνα του ΕΣΥ, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες νοσηλείας σε ασθενείς και προσωπικό.

Νέες προσλήψεις και αναβάθμιση αμοιβών

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ανθρώπινο δυναμικό. Προχωρούν προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι αμοιβές. Η κίνηση αυτή στοχεύει να συγκρατήσει τους νέους επιστήμονες στην Ελλάδα και να περιορίσει το φαινόμενο της φυγής στο εξωτερικό.

Απογευματινά χειρουργεία για μείωση στις λίστες αναμονής

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα είναι τα απογευματινά χειρουργεία. Στόχος είναι να μειωθούν οι λίστες αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα δύο χρόνια, προσφέροντας στους πολίτες ταχύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες επεμβάσεις.

Η φωνή του ασθενή στην καρδιά της αξιολόγησης

Για πρώτη φορά, οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Μέσω SMS που αποστέλλονται σε ασθενείς μετά τη νοσηλεία τους, καταγράφεται η εμπειρία τους σε πραγματικό χρόνο.

Το 93% δήλωσε ότι βρήκε τον γιατρό που χρειαζόταν.

Το 88% έκανε λόγο για ευγένεια και σεβασμό.

Το 75% εξέφρασε συνολική ικανοποίηση από τη νοσηλεία.

Ακόμη και στα Επείγοντα, που αποτελούν διαχρονικά «αχίλλειο πτέρνα» του ΕΣΥ, το 66% ανέφερε ότι η αναμονή του δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες, ενώ το 42% εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα.

Τεχνολογία για διαφάνεια: το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι»

Η πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολακίου σε εφημερίες 10 νοσοκομείων, ξεκινώντας από τον «Ευαγγελισμό», αλλάζει ριζικά τη διαχείριση των Επειγόντων. Μέσω QR code, καταγράφεται η πορεία κάθε ασθενούς, ο χρόνος αναμονής και η εξέλιξη της εξυπηρέτησης. Το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί πανελλαδικά έως το 2026.

Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Μια τομή που αλλάζει τις ισορροπίες είναι η δυνατότητα:

Γιατρών του ΕΣΥ να εργάζονται και σε ιδιωτικές δομές , διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους στο δημόσιο σύστημα.

, διατηρώντας παράλληλα τη θέση τους στο δημόσιο σύστημα. Ιδιωτών γιατρών να παρέχουν υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών και μειώνοντας τις ελλείψεις.

Το μοντέλο αυτό στοχεύει στην ευελιξία, την καλύτερη αξιοποίηση του ιατρικού δυναμικού και τη μείωση της γραφειοκρατίας που διαχρονικά κρατούσε «κλειδωμένους» πόρους ανάμεσα σε δύο παράλληλα συστήματα.

Νέες πολιτικές στήριξης

Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις, σχεδιάζονται και δομικές αλλαγές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα του ΕΣΥ:

Χρηματοδότηση με βάση DRG (Diagnosis Related Groups): ένα πιο δίκαιο και αποδοτικό σύστημα κοστολόγησης υπηρεσιών, που βελτιώνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των νοσοκομείων.

Στέγαση προσωπικού σε νησιά: δημοτικά κτίρια μετατρέπονται σε κατοικίες για γιατρούς και νοσηλευτές, δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης στις άγονες περιοχές.

Το στοίχημα της συνέπειας

Το ΕΣΥ γυρνάει σελίδα. Με ανακαινισμένες υποδομές, νέες προσλήψεις, καλύτερες αμοιβές, απογευματινά χειρουργεία, αξιολόγηση υπηρεσιών από τους ίδιους τους ασθενείς, νέα εργαλεία διαφάνειας και συνεργασία δημόσιου–ιδιωτικού τομέα, μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η συνέπεια: να εφαρμοστούν συστηματικά τα μέτρα, να διορθωθούν τα προβλήματα που θα προκύψουν και να διατηρηθεί η επιμονή στη βελτίωση. Μόνο έτσι το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να γίνει πραγματικά πιο ανθρώπινο, πιο αξιόπιστο και πιο αποτελεσματικό για όλους.