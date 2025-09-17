Επισκέπτες Υγείας: Θεμέλιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και πυλώνας Δημόσιας Υγείας

Με κεντρικό μήνυμα «Χωρίς Επισκέπτες Υγείας δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας. Η εκδήλωση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη λειτουργία του συστήματος Δημόσιας Υγείας, επισημαίνοντας ότι οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αναντικατάστατο κρίκο στην πρόληψη, την αγωγή υγείας και τη στήριξη της κοινότητας.

Ο ρόλος στη Δημόσια Υγεία

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, εκπροσωπώντας την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε ότι οι Επισκέπτες Υγείας είναι «αναγκαίος κρίκος σε ένα ισχυρό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας». Στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή τους στους προσυμπτωματικούς ελέγχους, τη σχολική υγεία και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων, τονίζοντας ότι χωρίς τη δική τους παρουσία «δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη στρατηγική Δημόσιας Υγείας».

Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, κα Φωτεινή Κουλούρη, ανέδειξε την πολυεπίπεδη συμβολή του κλάδου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «αθόρυβους πρωταγωνιστές» που στηρίζουν έμπρακτα την κοινωνική συνοχή μέσω προληπτικών δράσεων και διαχείρισης κρίσεων.

Ένας θεσμός με ιστορικό βάθος

Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ, Δρ. Μαρία Σακουφάκη, ο θεσμός μετρά ήδη 88 χρόνια συνεχούς παρουσίας και έχει ταυτιστεί με κρίσιμες σελίδες της Δημόσιας Υγείας, από τον αντιφυματικό και αντικαρκινικό αγώνα έως την πανδημία COVID-19. «Χωρίς τη δική μας συμβολή, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστική θεσμική αναγνώριση του ρόλου τους.

Η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κα Δέσποινα Τοπάλη, επεσήμανε ότι οι Επισκέπτες Υγείας μειώνουν τις ανισότητες στην πρόσβαση, μέσα από κατ’ οίκον παρεμβάσεις, δράσεις αγωγής υγείας σε σχολεία και κοινότητες και στενή διασύνδεση με τις δομές υγείας και πρόνοιας.

Στρατηγική σημασία για το μέλλον

Η επιστημονική κοινότητα στάθηκε επίσης στην ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου τους. Ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιου Κρήτης, Δ/ντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΠΑ.Γ.Ν.Η , κος Χρήστος Λιονής επεσήμανε ότι «σε μια εποχή που απαιτείται διεπιστημονική συνεργασία, η παρουσία των Επισκεπτών Υγείας καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη». Αντίστοιχα, ο κ. Ευστάθιος Σκληρός χαρακτήρισε τον θεσμό «θεμέλιο ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης», ενώ ο κ. Αθανάσιος Συμεωνίδης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας Γενικών Ιατρών και Επισκεπτών Υγείας για την ανάπτυξη ανθεκτικών μοντέλων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Η κοινή θέση που αναδείχθηκε στη Συνέντευξη Τύπου είναι σαφής: η ενίσχυση του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των πολιτικών πρόληψης και την αποτελεσματική λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η επένδυση σε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας δεν είναι απλώς ζήτημα θεσμικής αναγνώρισης, αλλά στρατηγική επιλογή για τη θωράκιση της Δημόσιας Υγείας και τη διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση για κάθε πολίτη.