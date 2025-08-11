Επιληψία: Μία από τις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις – Αίτια, συμπτώματα και πρώτες βοήθειες

Η επιληψία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι περίπου 6 εκατομμύρια άτομα ζουν με τη νόσο, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τις 100.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Εταιρείας για την Επιληψία.

Αίτια και μορφές

Η επιληψία είναι μια ετερογενής διαταραχή του εγκεφάλου με ποικίλα αίτια:

Δομικά (π.χ. τραυματισμοί εγκεφάλου, εγκεφαλικά επεισόδια)

Μεταβολικά (π.χ. υπογλυκαιμία, διαταραχές ηλεκτρολυτών)

Γενετικά

Άγνωστα αίτια (σε περίπου 50% των περιπτώσεων)

Ορισμένες μορφές, όπως η Σκλήρυνση του Μέσου Κροταφικού Λοβού (Mesial Temporal Sclerosis, MTS), εμφανίζουν ανθεκτικότητα στη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που οδηγεί σε δυσκολότερη αντιμετώπιση, μας λέει ο παιδονευρολόγος Μηνάς Καπετανάκης.

Κίνδυνοι και επιπτώσεις

Τα άτομα με επιληψία έχουν τρεις φορές υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Οι κρίσεις μπορεί να προκαλέσουν:

Σωματικούς τραυματισμούς

Προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης

Ψυχολογικές επιπτώσεις όπως άγχος και κατάθλιψη

Περιορισμούς σε εργασία, εκπαίδευση και οδήγηση

Επιληπτική κρίση ή επιληψία;

Σχεδόν 1 στους 10 ανθρώπους μπορεί να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του μία επιληπτική κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάσχει από επιληψία.

Η διάγνωση της επιληψίας γίνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο απρόκλητες κρίσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η κρίση είναι το σύμπτωμα. Η επιληψία είναι η χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την υποτροπή αυτών των κρίσεων.

Πώς εκδηλώνεται μια κρίση

Οι κρίσεις μπορεί να είναι:

Εστιακές: επηρεάζουν μόνο ένα τμήμα του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση συγκεκριμένο μέρος του σώματος

Γενικευμένες: επηρεάζουν και τις δύο εγκεφαλικές ημισφαίριες, προκαλώντας απώλεια συνείδησης και έντονους σπασμούς

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ασθενής μοιάζει απλώς «απών» για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σε άλλες, οι μυϊκές συσπάσεις είναι έντονες και συνοδεύονται από απώλεια ελέγχου σφιγκτήρων.

Θεραπείες

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ελέγξει τις κρίσεις στο 60% των περιπτώσεων. Ωστόσο, περίπου το 40% των ασθενών παρουσιάζει ανθεκτική επιληψία, παρά τη χρήση δύο ή περισσότερων αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εξετάζονται:

Χειρουργικές επεμβάσεις

Νευροδιεγέρτες (VNS, RNS)

Κετογονική δίαιτα (ιδίως σε παιδιά)

Πρώτες βοήθειες σε επιληπτική κρίση

Η σωστή αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει τραυματισμούς:

Γυρίστε προσεκτικά το άτομο στο πλάι

Τοποθετήστε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του

Χαλαρώστε σφιχτά ρούχα (ιδίως γύρω από τον λαιμό)

Απομακρύνετε επικίνδυνα αντικείμενα

Μη βάζετε τίποτα στο στόμα

Μείνετε κοντά μέχρι να συνέλθει πλήρως ή να έρθει ιατρική βοήθεια

Χρονομετρήστε τη διάρκεια της κρίσης – αν ξεπεράσει τα 5 λεπτά, καλέστε άμεσα το 166

Τι να μην κάνετε

Μην προσπαθήσετε να συγκρατήσετε τις κινήσεις

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το στόμα

Μη δώσετε νερό ή τροφή κατά τη διάρκεια της κρίσης

Μην επιχειρήσετε τεχνητή αναπνοή

Η επιληψία δεν είναι μεταδοτική, αλλά η άγνοια γύρω από αυτήν την πάθηση παραμένει διαδεδομένη. Η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

