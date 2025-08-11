Επιληψία: Μία από τις συχνότερες νευρολογικές παθήσεις – Αίτια, συμπτώματα και πρώτες βοήθειες

Σοφία Κωστάρα
11/08/2025 • 00:00
ΥΓΕΙΑ
Η επιληψία αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι περίπου 6 εκατομμύρια άτομα ζουν με τη νόσο, ενώ στην Ελλάδα οι ασθενείς ξεπερνούν τις 100.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Εταιρείας για την Επιληψία.

Αίτια και μορφές

Η επιληψία είναι μια ετερογενής διαταραχή του εγκεφάλου με ποικίλα αίτια:

  • Δομικά (π.χ. τραυματισμοί εγκεφάλου, εγκεφαλικά επεισόδια)
  • Μεταβολικά (π.χ. υπογλυκαιμία, διαταραχές ηλεκτρολυτών)
  • Γενετικά
  • Άγνωστα αίτια (σε περίπου 50% των περιπτώσεων)

Ορισμένες μορφές, όπως η Σκλήρυνση του Μέσου Κροταφικού Λοβού (Mesial Temporal Sclerosis, MTS), εμφανίζουν ανθεκτικότητα στη φαρμακευτική αγωγή, γεγονός που οδηγεί σε δυσκολότερη αντιμετώπιση, μας λέει ο παιδονευρολόγος Μηνάς Καπετανάκης.

Κίνδυνοι και επιπτώσεις

Τα άτομα με επιληψία έχουν τρεις φορές υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Οι κρίσεις μπορεί να προκαλέσουν:

  • Σωματικούς τραυματισμούς
  • Προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης
  • Ψυχολογικές επιπτώσεις όπως άγχος και κατάθλιψη
  • Περιορισμούς σε εργασία, εκπαίδευση και οδήγηση

Επιληπτική κρίση ή επιληψία;

Σχεδόν 1 στους 10 ανθρώπους μπορεί να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του μία επιληπτική κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάσχει από επιληψία.

Η διάγνωση της επιληψίας γίνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο απρόκλητες κρίσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Η κρίση είναι το σύμπτωμα. Η επιληψία είναι η χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την υποτροπή αυτών των κρίσεων.

Πώς εκδηλώνεται μια κρίση

Οι κρίσεις μπορεί να είναι:

Εστιακές: επηρεάζουν μόνο ένα τμήμα του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση συγκεκριμένο μέρος του σώματος

Γενικευμένες: επηρεάζουν και τις δύο εγκεφαλικές ημισφαίριες, προκαλώντας απώλεια συνείδησης και έντονους σπασμούς

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο ασθενής μοιάζει απλώς «απών» για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σε άλλες, οι μυϊκές συσπάσεις είναι έντονες και συνοδεύονται από απώλεια ελέγχου σφιγκτήρων.

Θεραπείες

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να ελέγξει τις κρίσεις στο 60% των περιπτώσεων. Ωστόσο, περίπου το 40% των ασθενών παρουσιάζει ανθεκτική επιληψία, παρά τη χρήση δύο ή περισσότερων αντιεπιληπτικών φαρμάκων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εξετάζονται:

  • Χειρουργικές επεμβάσεις
  • Νευροδιεγέρτες (VNS, RNS)
  • Κετογονική δίαιτα (ιδίως σε παιδιά)

Πρώτες βοήθειες σε επιληπτική κρίση

Η σωστή αντίδραση μπορεί να σώσει ζωές και να αποτρέψει τραυματισμούς:

  • Γυρίστε προσεκτικά το άτομο στο πλάι
  • Τοποθετήστε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του
  • Χαλαρώστε σφιχτά ρούχα (ιδίως γύρω από τον λαιμό)
  • Απομακρύνετε επικίνδυνα αντικείμενα
  • Μη βάζετε τίποτα στο στόμα
  • Μείνετε κοντά μέχρι να συνέλθει πλήρως ή να έρθει ιατρική βοήθεια
  • Χρονομετρήστε τη διάρκεια της κρίσης – αν ξεπεράσει τα 5 λεπτά, καλέστε άμεσα το 166
  • Τι να μην κάνετε
  • Μην προσπαθήσετε να συγκρατήσετε τις κινήσεις
  • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το στόμα
  • Μη δώσετε νερό ή τροφή κατά τη διάρκεια της κρίσης
  • Μην επιχειρήσετε τεχνητή αναπνοή

Η επιληψία δεν είναι μεταδοτική, αλλά η άγνοια γύρω από αυτήν την πάθηση παραμένει διαδεδομένη. Η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

