ΕΠΕ: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και όχι αισθητικό ζήτημα

Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και όχι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, είναι το βασικό μήνυμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνουμε το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Πλατεία Αριστοτέλους με την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (4 Μαρτίου) τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.

Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μοιράσουν ενημερωτικό υλικό, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα ενημερώσουν τον κόσμο για το ποιες πληθυσμιακές ομάδες αφορά η παχυσαρκία. Επίσης, θα δώσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθύνσεις για τη σωστή διαχείριση της νόσου. Πρόκειται για μια πολύπλοκη, πολυπαραγοντική πάθηση που επηρεάζεται από γενετικούς, μεταβολικούς, περιβαλλοντικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Σχετίζεται με συν νοσηρότητες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπνική άπνοια, οστεοαρθρίτιδα, διάφορους τύπους καρκίνου και άλλα χρόνια νοσήματα.

Η παχυσαρκία δεν αντιμετωπίζεται με απλοϊκές προσεγγίσεις του τύπου «φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο». Απαιτεί ιατρική αξιολόγηση, εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση και μακροχρόνια παρακολούθηση από ειδικούς ιατρούς. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της παχυσαρκίας ως χρόνιας νόσου, η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και η ενίσχυση της ανάγκης για έγκαιρη και υπεύθυνη ιατρική προσέγγιση.

Η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν θεμέλια της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο η άσκηση αποτελεί βασικό στοιχείο στο κομμάτι της πρόληψης της παχυσαρκίας και των συνοδών νοσημάτων της. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα βοηθά στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παράλληλα, ενισχύει τη μυϊκή μάζα, βελτιώνει την αντοχή και συμβάλλει στη συνολική ευεξία. Ακόμη και μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως γρήγορο περπάτημα για 30 λεπτά ημερησίως, έχουν σημαντικά οφέλη. Όλα αυτά τα θέματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στην εκδήλωση του Σαββάτου. Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να παρευρεθούν και να ενημερωθούν υπεύθυνα.