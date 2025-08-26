Έκρηξη κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας – Νοροϊός υπό διερεύνηση

Ο νοροϊός είναι ο πιο συνηθισμένος παγκοσμίως αιτιολογικός παράγοντας γαστρεντερίτιδας.

Το περιστατικό σε αριθμούς

Από τις 12 Αυγούστου, στην Τζια (Κέα) έχουν καταγραφεί περίπου 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας.

Ο νοροϊός στο επίκεντρο των υποψιών

Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, θεωρεί ως πιο πιθανό αίτιο τον νοροϊό.

Ο νοροϊός θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω:

Ανθεκτικότητας στα απλά αντισηπτικά (όπως τα τζελ και πανάκια)

Έντονης μεταδοτικότητας ακόμη και με ελάχιστο ιικό φορτίο.

Ο ΕΟΔΥ στο νησί - Τρέχουσα κατάσταση

Έχει μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στην Τζια για να διεξαγάγει εργαστηριακές και επιδημιολογικές εξετάσεις.

Τα πρώτα αποτελέσματα από δείγματα νερού δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόλυνση του πόσιμου νερού.

Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα - ειδικά για μετάδοση μέσω τροφής ή νερού.

Τα τοπικά ιατρεία στην Τζια δέχθηκαν έως και 30 ασθενείς σε μία ημέρα, αυξημένος αριθμός συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ, περίπου 80 ασθενείς καθημερινά προσέρχονται για περίθαλψη.

Στη φαρμακευτική αλυσίδα τοπικά έχουν διατεθεί χιλιάδες φαρμακευτικές δόσεις για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων (παυσίπονα, αντιδιαρροϊκά κ.λπ.), ενώ τέσσερις γιατροί (γενικός ιατρός, παιδίατρος και δύο αγροτικοί ιατροί) εργάζονται εντατικά για την κάλυψη των αναγκών

Συμπτώματα - Ποιοι βρίσκονται σε κίνδυνο

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ναυτία, εμετούς, υδαρή διάρροια, κοιλιακό πόνο/κράμπες, και συχνά κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο ή ρίγος.

Τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως 1–3 ημέρες (μέγιστο 10 ημέρες σε σπάνιες περιπτώσεις) .

Αφυδάτωση αποτελεί τη σοβαρότερη επιπλοκή, ειδικά σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Προληπτικά Μέτρα

Σωστό πλύσιμο χεριών, ιδιαίτερα μετά την τουαλέτα και πριν το φαγητό

Απομόνωση όσων έχουν συμπτώματα, αφού ακόμη και μικρές ποσότητες του ιού μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις.

Κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού όσο δεν έχει διασφαλιστεί ασφαλής παροχή πόσιμου.

Επιμέλεια στην υγιεινή και καθαριότητα επιφανειών, αφού ο ιός επιβιώνει εύκολα και σε αντικείμενα.

Γιατί δεν χρειάζεται πανικός…

Ο κ. Μαγιορκίνης καθησυχάζει, λέγοντας πως τα 250 περιστατικά δεν θεωρούνται ανησυχητικά για τη δημόσια υγεία, ειδικά αν υπάρξει τήρηση των μέτρων.

Οι επιδημίες νοροϊού συμβαίνουν κάθε καλοκαίρι, σε νησιά και πόλεις, λόγω συγχρωτισμού.

Όσο τηρούνται τα μέτρα πρόληψης, οι διακοπές δεν χρειάζεται να διακοπούν.

Η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Τζια, από τα μέσα Αυγούστου με περίπου 250 επιβεβαιωμένα περιστατικά, φαίνεται να οφείλεται σε νοροϊό, που εξαπλώνεται με μεγάλη ευκολία. Παρά το γεγονός ότι ο ιός αντέχει σε βασικά αντισηπτικά και εξαπλώνεται με μικρό ιικό φορτίο, η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί σε κρίση, χάρη στην άμεση ανταπόκριση του ΕΟΔΥ και τη συνεργασία του κοινού με υγιεινές πρακτικές.