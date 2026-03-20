Εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Τα εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «ΕΛΙΖΑ», στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων.

Η Μονάδα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ, Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. Σκοπός της Μονάδας είναι η εξειδικευμένη παροχή φροντίδας σε βρέφη και παιδιά με υποψία κακοποίησης/παραμέλησης, ώστε να ανιχνεύονται τα περιστατικά και να επεμβαίνει έγκαιρα η διεπιστημονική ομάδα βοηθώντας τα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2022), 3 στα 4 παιδιά ηλικίας 2–4 ετών, υφίστανται τακτικά σωματική τιμωρία ή/και ψυχολογική βία από γονείς ή φροντιστές.

Το ΕΛΙΖΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή τους στη δημιουργία της Μονάδας, με αλφαβητική σειρά, στις εταιρείες και τα ιδρύματα ALDEMAR RESORTS, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, τη METLEN και ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε., καθώς και στη Φλωρίκα Κυριακοπούλου, στην οικογένεια Οδυσσέα Κυριακόπουλου, στον Robert W. Peck, πρώην Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα και Honorary Director του The Hellenic Initiative Canada, και στη σύζυγό του, Maria Pantazi Peck, για την ουσιαστική υποστήριξή τους.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, Μαρίνα Καρέλλα, δήλωσε:

«Είναι χρέος μας να βοηθάμε τα παιδιά και, κάθε φορά που μας δίνεται η δυνατότητα, είμαστε ευγνώμονες. Η ίδρυση της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στην Πάτρα, που είναι η πέμπτη Μονάδα μας στην Ελλάδα, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες προστασίας των παιδιών και βρεφών από την κακοποίηση και παραμέληση στη Δυτική Ελλάδα.»

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Δρ. Δημήτρης Μπάκος, δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε ένα Έργο που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για ένα πληθυσμό που ξεπερνά τα 2.2 εκ. κατοίκους, το οποίο εστιάζεται στην προσήκουσα αντιμετώπιση κάθε περιστατικού κακοποιημένου παιδιού. Ειδικοί επιστήμονες υπό την αιγίδα του ΠΓΝΠ, έχουν ήδη αναλάβει το πραγματικό δύσκολο αυτό έργο. Η Μονάδα αυτή φιλοδοξούμε να μην περιοριστεί απλά στην περίθαλψη περιστατικών, παρά να επεκταθεί στην πρόληψη, μέσω έμπρακτης εξωστρέφειας, σε κάθε χώρο, σε κάθε σημείο που θα υποδειχθεί. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των παιδιών βασίζεται στην ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης και στη θεμελίωση της ανθρώπινης αγάπης. Με τις θερμότερες ευχαριστίες στους συντελεστές του Σωματείου ΕΛΙΖΑ καθώς και σε όλο το προσωπικό του ΠΓΝΠ, που συμμετείχε στην προσπάθεια.»