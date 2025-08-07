Α. Μιχαηλάκης (ΕΟΔΥ): Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι η νέα αόρατη απειλή για την Αττική

Στο θέμα του καύσωνα και των επιπτώσεων που έχει στα κουνούπια και την αναπαραγωγή του Ιού του Δυτικού Νείλου, αναφέρθηκε ο ερευνητής εντομολόγος στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Δρ Αντώνης Μιχαηλάκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να αρχίσουμε με την Κίνα. Προς το παρόν η επιδημιολογική εικόνα που εμφανίζει η Κίνα, εγώ δεν θα τη χαρακτήριζα σοβαρή. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο την ανάλυση των δεδομένων που έως τώρα μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα, αν βγάλουμε ένα δείκτη ανά 100.000 κατοίκους, η επαρχία Γκουανγκντόνγκ, ας πούμε, έχει 125 εκατομμύρια, ο δείκτης είναι 5,5.

Αντιθέτως, κάτι που περνάει απαρατήρητο και δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιστημονικά εδώ στη γειτονιά μας, σε ένα έδαφος ευρωπαϊκό και συγκεκριμένα στο νησί Ρεουνιόν, που είναι μια υπερπόντια επαρχία της Γαλλίας, ανατολικά της Μαδαγασκάρης, εκεί η καταγραφή ήταν 53.000 κρούσματα με πληθυσμό 870.000 κατοίκους, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο κοντά μας.

Άρα λοιπόν η εικόνα της Κίνας εγώ προσωπικά δεν θα την έβλεπα ακόμα επικίνδυνη, δεδομένου του μεγάλου πληθυσμού που διαθέτει αυτή η χώρα».

Σχολιάζοντας την κινητοποίηση των κινεζικών αρχών, τόνισε πως: «Νομίζω αν μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω, είναι απλά μια επίδειξη των διαθέσιμων μέσων. Πιστέψτε με ότι όλα αυτά τα μέσα είναι διαθέσιμα και σε άλλες χώρες και εμείς διαθέτουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν χώρα, ψεκασμούς με drones κάτω από ειδικές άδειες για αεροψεκασμούς αν απαιτηθεί.

Αυτό που βλέπετε στις εικόνες το να γίνεται χρήση αυτού του συγκεκριμένου τρόπου διαχείρισης κουνουπιών, απαγορεύεται στην Ευρώπη, γιατί οι επιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και στον άνθρωπο από ό, τι τελικά το αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη μέθοδος του υποκαπνισμού, αυτό έχει απαγορευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη.

Το συναντάει κανείς ακόμα σε πρωτόγονες χώρες, όπως είναι κάπου στην Λατινική Αμερική, σε ασιατικές χώρες.

Δεν είναι μέτρο το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, ενώ έχουμε και άλλα διαθέσιμα μέσα.

Κατανοούμε, ο φόβος που έχει γεννηθεί μέσα από τον Covid.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ασθένειες που μεταδίδονται με κουνούπια από διαβιβαστές γενικότερα, γιατί μόνο τα κουνούπια που μεταδίδουν ασθένειες από τα έντομα και τα παράσιτα με νοσήματα όπως τον covid.

Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται κουνούπια συνήθως τα φαινόμενα είναι τοπικά. Δηλαδή αν είχαμε στην Ελλάδα τα αντίστοιχα φαινόμενα, για να σας δώσω να καταλάβετε τα νούμερα, αν είχαμε δηλαδή τον δείκτη που έχει η Κίνα, θα είχαμε περίπου 500 κρούσματα στην Ελλάδα.

Αν είχαμε τον δείκτη που είχε το Ρεουνιόν, θα είχαμε περίπου 6.200 κρούσματα. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει με τον πληθυσμό. Και θα είναι και τοπικός, δηλαδή αν συμβεί κάτι στην Κρήτη δε σημαίνει ότι θα συμβεί και στη Θεσσαλονίκη.

Άρα έχει να κάνει λίγο και με τοπικά φαινόμενα».

Ο ιός του Δυτικού Νείλου

Αναφερόμενος στο θέμα αυτό ο κ. Μιχαηλάκης ανέφερε: «Αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για κάτι που μας ταλαιπωρεί στην Ευρώπη, τουλάχιστον τη δημόσια υγεία, πραγματικά είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου.

Το έχω ξαναπεί αρκετές φορές, o ιός του Δυτικού Νείλου ονομάζεται αιώνιος έφηβος γιατί δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει.

Είναι μια απρόβλεπτη ασθένεια.

Να θυμίσω ότι μεταδίδεται μεταξύ πτηνών και κουνουπιών και τυχαία πάει στον άνθρωπο. Αυτό το τυχαία δημιουργεί αρκετούς πονοκεφάλους στις αρχές δημόσιας υγείας Ευρώπης και Ελλάδας.

Tο τελευταίο διάστημα η Ελλάδα ταλαιπωρείται με αυτόν τον ιό, έχουμε μια μικρή αύξηση, βέβαια σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με προηγούμενες χρονιές που είχαμε χειρότερες σε αριθμό καταγραφές του ιού του Δυτικού Νείλου.

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι φέτος για κάποιο λόγο, επίκεντρο παραμένει η περιφέρεια της Αττικής, πάλι με έναν αριθμό κρουσμάτων, αλλά ξαναλέω ότι αν δούμε τον αριθμό κρουσμάτων της Αττικής σε σχέση με μια άλλη περιοχή της Ελλάδας, λόγω πάλι πληθυσμού, είναι νούμερα αναμενόμενα θα έλεγε κανείς για την εποχή».

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Τέλος, επισήμανε πως: «Νομίζω ότι η σωστή λέξη είναι ότι είμαστε σε επαγρύπνηση, σε καμία περίπτωση δεν έχουμε εφησυχαστεί. Αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, για μας τους εντομολόγους πια, καταγράφουμε δραματικές αλλαγές στην βιοοικολογία των εντόμων και ειδικά των κουνουπιών.

Έχετε όλοι πλέον καταλάβει, έχετε όλοι πλέον αισθανθεί ότι τα κουνούπια είναι όλες τις εποχές. Ειδικά το κοινό κουνούπι, αυτό που μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, νομίζω πλέον το συναντάμε σχεδόν σε όλες τις περιοχές, όλο το χρόνο».