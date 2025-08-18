Αύξηση λοιμώξεων στα γυμναστήρια

Σύμφωνα με νέα έρευνα τα γυμναστήρια και άλλοι αθλητικοί χώροι αποτελούν πλέον εστίες μετάδοσης του ανθεκτικού στο μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκου (MRSA), ενός μικροβίου που αντιμετωπίζεται δύσκολα με αντιβιοτικά. Ειδικοί εντόπισαν αισθητή αύξηση στα κρούσματα σε άτομα κάτω των 45 ετών – από 11,3% (2007–08) σε 23,5% (2023–24) στη Βρετανία.

Πρόκειται για μια ανησυχητική τάση που οφείλεται στην εξάπλωση του MRSA εκτός νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Τι είναι το MRSA και γιατί ανησυχεί;

Το MRSA είναι μια μορφή του σταφυλόκοκκου (Staphylococcus aureus) με πολλαπλή αντοχή στα βήτα-λακταμικά αντιβιοτικά. Εκτιμάται ότι μόνο το 2–3% των ανθρώπων φέρουν MRSA, ενώ έως και το 33% φέρουν άλλες λιγότερο επικίνδυνες μορφές σταφυλόκοκκου.

Παράλληλα, παγκόσμια, εκτιμάται ότι το MRSA ευθύνεται για πάνω από 100.000 θανάτους εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του.

Σε χώρους όπως γυμναστήρια, η εξάπλωσή του διευκολύνεται από στενή επαφή, κοινόχρηστο εξοπλισμό και ελλιπείς πρακτικές υγιεινής.

Γιατί εξαπλώνεται εύκολα στα γυμναστήρια;

Μολυσμένες επιφάνειες: Ο εξοπλισμός γυμναστηρίου - μηχανήματα, βάρη, στρώματα - μπορεί να φιλοξενεί εκατομμύρια μικρόβια ανά τετραγωνική ίντσα, συχνά περισσότερα και από ένα κάθισμα τουαλέτας

Άμεση επαφή δέρματος και ανοιχτές πληγές: Τα μικροτραύματα αυξάνουν την τρωτότητα για MRSA

Μειωμένη ένδυση κατά τη διάρκεια άσκησης: Αυτό αυξάνει την επαφή με επιφάνειες και άλλους χρήστες

Πώς να προστατευτείτε - Οδηγίες πρόληψης

Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού πριν και μετά τη χρήση, με καθαριστικά εγκεκριμένα από την EPA, αποφεύγοντας κατεστραμμένες επιφάνειες

Προσωπική υγιεινή: σαπούνισμα με ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, χρήση αντισηπτικού και προστασία ενηλίκων όταν περιποιούνται τραύματα

Ειδικές πρακτικές για γυμναστήρια:

Χρησιμοποιείστε απολυμαντικά μαντιλάκια ή σπρέι πριν και μετά από μηχανήματα – δείχνετε υπευθυνότητα απέναντι στον εαυτό σας και τους άλλους

Χρησιμοποιήστε πετσέτα ως φραγμό ανάμεσα στο σώμα σας και τον εξοπλισμό ή τα στρώματα

Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας κατά τη διάρκεια της άσκησης, καθώς τα χέρια είναι κύριος τρόπος μετάδοσης

Πάντοτε σκεπάζετε τυχόν πληγή με καθαρό επίθεμα πριν την άσκηση

Επιπλέον μέτρα:

Φέρτε δικά σας αντικείμενα όπως παγούρι, πετσέτα ή στρώμα ασκήσεων

Φορέστε παπούτσια στις ντουζιέρες και αποθηκεύστε τα προσωπικά σας αντικείμενα σε καθαρό μέρος

Η Βρετανία παρακολουθεί στενά την αύξηση των κοινοτικών κρουσμάτων MRSA και προειδοποιεί τους γυμναζόμενους να τηρούν αυστηρά μέτρα υγιεινής - ενώ οι λοιμώξεις από νοσοκομειακού τύπου MRSA μειώνονται, αυτές από κοινοτικές πηγές αυξάνονται ραγδαία.

Παρόλο που η μετάδοση MRSA στα γυμναστήρια αποτελεί πρόκληση, η τήρηση απλών κανόνων υγιεινής μπορεί να μειώσει πολύ τον κίνδυνο. Καθαρισμός εξοπλισμού, ατομικά προϊόντα, κάλυψη τραυμάτων και σχολαστικό πλύσιμο χεριών είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα μας. Η πρόληψη άλλωστε είναι κομμάτι της καθημερινή μας συμπεριφοράς!