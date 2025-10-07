«Αττικόν»: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη η 22χρονη μετά από χορήγηση λάθος αντιβιοτικού

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο Νοσοκομείο Αττικόν, όταν μια 22χρονη ασθενής έλαβε κατά λάθος φαρμακευτική αγωγή που προοριζόταν για άλλο νοσηλευόμενο, με αποτέλεσμα να πάθει αλλεργική αντίδραση.

Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα μόλις η νεαρή κοπέλα εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα και η ασθενής πλέον είναι καλά στην υγεία της με τη διοίκηση του νοσοκομείου να διατάσσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύο ημέρες μετά, και αφού οι δύο νοσηλεύτριες ηλικίας 48 και 55 ετών που είχαν προσαχθεί από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου έδωσαν κατάθεση και αφέθησαν ελεύθερες, το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση όπου επισημαίνεται ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το λάθος.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι μόλις έγινε αντιληπτό το λάθος, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα προλαμβάνοντας τυχόν αλλεργικό σοκ.