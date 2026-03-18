AstraZeneca: Οι επενδύσεις που «τρέχει» και το business plan

Σε μια περίοδο κατά την οποία η φαρμακοβιομηχανία επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία και στα συστήματα υγείας, η AstraZeneca επιχειρεί να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Με ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, εκτεταμένο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο και έντονη παρουσία και στην ελληνική αγορά, η πολυεθνική βιοφαρμακευτική εταιρεία διαμορφώνει μια στρατηγική που συνδυάζει ανάπτυξη, τεχνολογία και βιωσιμότητα.

Ένα επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030

Η στρατηγική της AstraZeneca για την επόμενη πενταετία είναι σαφώς προσανατολισμένη στην ενίσχυση της καινοτομίας. Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2030 να έχει αναπτύξει και διαθέσει 20 νέα φάρμακα, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοοικονομική της δυναμική με στόχο την εξέλιξή της σε εταιρεία αξίας 80 δισ. δολαρίων.

Η επένδυση στην έρευνα αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτού του σχεδίου. Μόνο το 2025 οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ανήλθαν σε 14,2 δισ. δολάρια, επίπεδο που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα παγκοσμίως στον κλάδο.

Το ερευνητικό pipeline της εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό:

197 ερευνητικά προγράμματα συνολικά

176 σε κλινική ανάπτυξη

πάνω από 100 κλινικές μελέτες Φάσης III

20 νέα μόρια σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη κυκλοφορήσει 9 νέες δραστικές ουσίες, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το μοντέλο έρευνας

Η επόμενη φάση της φαρμακευτικής καινοτομίας περνά μέσα από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στην περίπτωση της AstraZeneca, η AI και η επιστήμη δεδομένων χρησιμοποιούνται πλέον στο 90% των προγραμμάτων μικρών μορίων, από την ανακάλυψη θεραπευτικών στόχων μέχρι τις κλινικές δοκιμές.

Η τεχνολογία εφαρμόζεται επίσης στον σχεδιασμό νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως:

θεραπείες βασισμένες σε πρωτεΐνες και πεπτίδια

θεραπείες βασισμένες σε νουκλεοτίδια

κυτταρικές θεραπείες

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης μειώνει σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης νέων φαρμάκων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ακρίβεια στον εντοπισμό νέων θεραπευτικών στόχων.

Οικονομικά μεγέθη και παγκόσμιο αποτύπωμα

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την εταιρεία.

Έσοδα: 58,7 δισ. δολάρια (+9%)

Νέες κυκλοφορίες προϊόντων: 217

Θετικά αποτελέσματα κλινικών μελετών Φάσης III: 16

Εργαζόμενοι παγκοσμίως: πάνω από 96.000

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια εταιρεία με ισχυρό εμπορικό και ερευνητικό αποτύπωμα, η οποία επενδύει συστηματικά σε νέα θεραπευτικά πεδία όπως η ογκολογία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και οι σπάνιες παθήσεις.

Η στρατηγική σημασία της ελληνικής αγοράς

Παρά το μικρό μέγεθος της αγοράς, η Ελλάδα διατηρεί σημαντική θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της AstraZeneca.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χώρα -πριν από εκπτώσεις και επιστροφές- διαμορφώθηκε στα 425 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία απασχολεί 270 εργαζομένους, κυρίως υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

Η επόμενη τριετία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς:

17 νέα φάρμακα αναμένεται να εγκριθούν στην Ευρώπη την περίοδο 2026–2028

51 νέες θεραπευτικές ενδείξεις βρίσκονται υπό αξιολόγηση

Παράλληλα, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας. Την περίοδο 2020–2025 υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα:

89 κλινικές μελέτες

8 προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών

Οι μελέτες αυτές ενισχύουν την επιστημονική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα φέρνουν νωρίτερα στους ασθενείς καινοτόμες θεραπείες.

Το κόστος του συστήματος και οι πιέσεις στη φαρμακοβιομηχανία

Η ανάπτυξη της καινοτομίας όμως συνοδεύεται και από σημαντικές οικονομικές πιέσεις.

Στην Ελλάδα, από το 2022 και μετά η φαρμακοβιομηχανία καλύπτει πάνω από το 53% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (εξαιρουμένης της συμμετοχής των ασθενών). Μόνο το 2025, οι υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις της AstraZeneca προς το σύστημα υγείας ανήλθαν σε 225,3 εκατ. ευρώ.

Η πραγματικότητα αυτή επηρεάζει και την πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα. Σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA:

Από 173 φάρμακα που εγκρίθηκαν στην Ευρώπη την περίοδο 2020–2023,

μόλις 45 έφτασαν τελικά στην ελληνική αγορά.

Η καθυστέρηση στην πρόσβαση αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο. Οι ογκολογικοί ασθενείς στην Ευρώπη περιμένουν κατά μέσο όρο δύο χρόνια περισσότερο για πρόσβαση σε νέες θεραπείες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόληψη και βιωσιμότητα: η επόμενη πρόκληση

Η AstraZeneca επιχειρεί να επεκτείνει τον ρόλο της πέρα από την ανάπτυξη φαρμάκων, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες πολιτικής υγείας.

Μία από αυτές είναι η συνεργασία με το London School of Economics και το World Economic Forum στο πρόγραμμα PHSSR (Partnership for Health System Sustainability and Resilience), το οποίο εξετάζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Στην Ελλάδα η δεύτερη φάση της μελέτης επικεντρώνεται στην καλύτερη διαχείριση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση:

στην πρώιμη διάγνωση της χρόνιας νεφρικής νόσου

στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα

Η λογική πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι σαφής: η πρόληψη και η πρώιμη διάγνωση μπορούν να μειώσουν δραστικά το κόστος για τα συστήματα υγείας.

Η περιβαλλοντική διάσταση της φαρμακευτικής παραγωγής

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας Ambition Zero Carbon, η AstraZeneca έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις λειτουργίες της κατά 88,1% σε σχέση με το 2015 (Scope 1 και Scope 2).

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων, του πλανήτη και της κοινωνίας είναι αλληλένδετες, γεγονός που την οδηγεί σε επενδύσεις τόσο στην πράσινη παραγωγή όσο και στη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Ένα μοντέλο ανάπτυξης που επηρεάζει το σύστημα υγείας

Η περίπτωση της AstraZeneca αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα της φαρμακοβιομηχανίας: οι επενδύσεις στην καινοτομία, οι κλινικές μελέτες και η τεχνολογία εξελίσσονται ταχύτατα, ενώ τα εθνικά συστήματα υγείας προσπαθούν να προσαρμοστούν στο αυξανόμενο κόστος.

Το αν η Ευρώπη — και ειδικότερα χώρες όπως η Ελλάδα — θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα ισορροπήσουν μεταξύ χρηματοδότησης, καινοτομίας και βιωσιμότητας.

Και σε αυτή τη συζήτηση, οι επενδύσεις των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών θα συνεχίσουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.