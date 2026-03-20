Ανοσοκύτταρα «εκπαιδεύονται» μέσα στο σώμα για να πολεμήσουν τον καρκίνο

Μια νέα, πρωτοποριακή τεχνική που επιτρέπει τη δημιουργία αντικαρκινικών CAR-T κυττάρων απευθείας μέσα στο σώμα αναπτύσσουν επιστήμονες από το Karolinska Institutet και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο (UCSF), ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερες και πιο προσιτές θεραπείες κατά του καρκίνου.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature, δείχνει ότι η νέα μέθοδος μπορεί να εξαλείψει διαφορετικούς τύπους καρκίνου σε πειραματόζωα χωρίς να απαιτείται η πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία εξαγωγής και εργαστηριακής τροποποίησης των ανοσοκυττάρων.

Σήμερα, η θεραπεία CAR-T θεωρείται από τις πιο προηγμένες μορφές ανοσοθεραπείας για καρκίνους του αίματος, όμως παραμένει δύσκολα προσβάσιμη λόγω κόστους και χρόνου, καθώς απαιτεί εβδομάδες προετοιμασίας.

Οι ερευνητές προτείνουν μια εναλλακτική: τη χρήση δύο «έξυπνων» σωματιδίων που μεταφέρουν το εργαλείο CRISPR και γενετικές οδηγίες απευθείας στα Τ-κύτταρα του αίματος, μετατρέποντάς τα επιτόπου σε «δολοφόνους» καρκινικών κυττάρων.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Σε ποντίκια με ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, μία μόνο ένεση οδήγησε στην πλήρη εξαφάνιση του καρκίνου μέσα σε δύο εβδομάδες σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και σε δύσκολες μορφές όπως το πολλαπλό μυέλωμα.

«Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η μακροχρόνια ανταπόκριση στο πολλαπλό μυέλωμα ήταν μέχρι σήμερα δύσκολη», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας William Nyberg.

Παράλληλα, τα Τ-κύτταρα που δημιουργήθηκαν μέσα στο σώμα εμφάνισαν καλύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα που παράγονται στο εργαστήριο, σύμφωνα με τον ερευνητή Justin Eyquem, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Οι επιστήμονες στοχεύουν πλέον στη δοκιμή της μεθόδου σε ανθρώπινα δείγματα, με απώτερο στόχο τις κλινικές δοκιμές.

Η έρευνα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της βιοτεχνολογίας, με τη δημιουργία της εταιρείας Azalea Therapeutics, που φιλοδοξεί να μεταφέρει την τεχνολογία από το εργαστήριο στην κλινική πράξη.