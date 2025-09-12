Αδ. Γεωργιάδης: Τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ δουλεύουν

«Σε όσους ισχυρίζονται ότι τα κίνητρα για την πρόσληψη νέων γιατρών στο ΕΣΥ δεν έχουν αποτέλεσμα, τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. (...) Με πάνω από 800 αιτήσεις για 246 θέσεις σε μόλις λίγες εβδομάδες, αποδεικνύουμε ότι η προσπάθεια και οι πολιτικές μας αποδίδουν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στο «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ.

05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09. Υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 706 αφορούν τις 184 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ κ οι 134 μοναδικές αιτήσεις τις 62 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο.

Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν.»