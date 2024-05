Αδ. Γεωργιάδης: Σε λίγους μήνες η παράδοση του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.

«Σε λίγους μήνες αναμένεται η παράδοση του πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή, έτσι θα μας δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πραγματική υγειονομική κατάσταση του πληθυσμού μας σε πραγματικό χρόνο και να εξάγουμε συμπεράσματα για τις πολιτικές Υγείας που θα εφαρμόσουμε. Θα αποτελέσει σίγουρα ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για το πως θα δίνουμε καλύτερες υπηρεσίες Υγείας σε ατομικό επίπεδο στους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές που θα επιτρέπουν στον προϋπολογισμό μας να αντέχει τη δημοσιονομική πίεση που δημιουργεί η εισαγωγή νέων θεραπειών» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου για την Υγεία, The Future of Healthcare in Greece που διοργάνωσε η Boussias events.

«Μέσα στο καλοκαίρι θα λάβουμε σχετικές αποφάσεις να φτιάξουμε το κανάλι καινοτομίας, το οποίο είναι απαραίτητο για να διασφαλίζει την εισαγωγή νέων θεραπειών με βιώσιμο τρόπο στο θεραπευτικό μας σύστημα. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μηχανισμό εξατομικευμένων θεραπειών και μετρήσιμων στόχων για την παροχή ατομικής θεραπείας στους ασθενείς, που είναι η νέα τάση» δήλωσε ο υπουργός χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο υπουργός αναφερόμενος στους επικριτές για την έλλειψη αναισθησιολόγων στο Αγλαΐα Κυριακού επικαλέστηκε το νέο πρωθυπουργό της Πορτογαλίας ο οποίος χθες έκανε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο. «Η νούμερο ένα προτεραιότητα για τη νέα κυβέρνηση της Πορτογαλίας είναι να λύσει το πρόβλημα έλλειψης γιατρών και η δεύτερη να μειώσει τις αναμονές στα τακτικά ψυχρά χειρουργεία, που στην Πορτογαλία σήμερα είναι 266.000 άτομα. Πορτογαλία- Ελλάδα έχουν ανάλογο πληθυσμό άρα 110.000 αναμονές στην Ελλάδα , δεν είναι και τόσο μεγάλη αποτυχία για το εθνικό σύστημα υγείας, όσο το λένε» ανέφερε ο υπουργός.

Ο υπουργός έκανε θετική αναφορά και στη μελέτη για την Υγεία του ιδρύματος Διανεοσις η οποία είχε ταχθεί υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας των νοσοκομείων «οι αποφάσεις αυτές είναι πολιτικά δύσκολες», σχολίασε ο ίδιος, «τα νοσοκομεία από δημόσιου δικαίου να γίνουν ιδιωτικού δικαίου, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ισχύει σήμερα» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος ο υπουργός βλέποντας τον κ.Μανιαδάκη έκανε αναφορά και στην υπόθεση Novartis. «Ότι βρίσκομαι σε αυτό το συνέδριο που συντονίζει και σε ένα βαθμό συνδιοργανώνει ο κ.Μανιαδάκης και συμμετέχετε όλοι εσείς οι εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς σε ένα συνέδριο που συντονίζει ο κ. Μανιαδάκης, έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της συκοφαντίας πριν μερικά χρόνια με το σκάνδαλο Novartis, αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση και δίνει μία διδαχή ζωής “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται” κι ό,τι κι αν γίνει στο τέλος η αλήθεια λάμπει και κερδίζει» σχολίασε ο ίδιος χαρακτηριστικά.