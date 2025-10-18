Αδ. Γεωργιάδης: Ο «Ευαγγελισμός» αναβαθμίζεται με έργα (vid)

«Δείτε με τα μάτια μερική από την πρόοδο του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» με τα έργα που κάνουμε για την αναβάθμιση του», ανέφερε σε βίντεο - ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Και αυτά είναι ελάχιστα, καινούργια ΤΕΠ, κλινικές, κτίρια τα πάντα καινούργια», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.