Αδ. Γεωργιάδης: Ο «Ευαγγελισμός» αναβαθμίζεται με έργα (vid)

18/10/2025 • 10:06
ΥΓΕΙΑ
«Δείτε με τα μάτια μερική από την πρόοδο του Νοσοκομείου «ο Ευαγγελισμός» με τα έργα που κάνουμε για την αναβάθμιση του», ανέφερε σε βίντεο - ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Και αυτά είναι ελάχιστα, καινούργια ΤΕΠ, κλινικές, κτίρια τα πάντα καινούργια», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

