Αδ. Γεωργιάδης: Δημιουργήσαμε την πλατφόρμα Health IQ με τον ΠΟΥ και αναβαθμίζουμε τη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ

«Η χώρα μας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δημιούργησε το Health IQ, μια ηλεκτρονική εφαρμογή που σύντομα θα αντιγράψει και όλη η Ευρώπη» για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας του συστήματος περίθαλψής των ασθενών στην χώρα μας, ανέφερε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο συζήτησης Επίκαιρων Ερωτήσεων στην Βουλή.

Ο υπουργός ανέφερε πως «πριν λίγες ημέρες, παρουσιάσαμε με τον Περιφερειακό διευθυντή Ευρώπης του ΠΟΥ κ. Hans Kluge μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που φτιάχτηκε από το Υπουργείου Υγείας της χώρα μας και τον ΠΟΥ, η οποία αποτελεί μια παγκόσμια πρωτιά, το Health IQ και είμαι σίγουρος ότι αυτή την εφαρμογή σύντομα θα την αντιγράψει και όλη η Ευρώπη».

Σε αυτή την πλατφόρμα, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης «έχουμε καταγράψει με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και την διαλειτουργικότητα όλων των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και την πυκνότητα των διαθεσίμων υγειονομικών μονάδων ( ιατρών, φαρμακοποιών, κέντρων αποκατάστασης, τα πάντα) ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, ανά δήμο». Το "Health-IQ" έχει ως στόχο τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης προσέγγισης για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών στη χώρα μας.

ΜΕΘ - Παίδων ΠΑΓΝΗ

Απαντώντας στην επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη «για τα προβλήματα στελέχωσης της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο υπουργός είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας « οι κλίνες της ΜΕΘ από το 2000 έχουν αυξηθεί από πέντε σε έξι κλίνες. Στο προσεχές οργανόγραμμα, η διοίκηση προτείνει η ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ (που σήμερα ανήκει στην παιδιατρική Κλινική) να ανεξαρτητοποιηθεί σε αυτόνομη Κλινική, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, άρα όχι μόνο δεν πηγαίνει προς "κλείσιμο", αλλά σε αναβάθμιση».

Αυτή την στιγμή είπε ο κ. Γεωργιάδης στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ «υπηρετούν 6 ιατροί (2 μέλη ΔΕΠ και 4 ιατροί) και συνολικά 12 νοσηλευτές.

Η πληρότητα της ανέρχεται στο 38,77 % (στοιχεία 2025), δηλαδή ενώ έχουμε μια ΜΕΘ με 6 κλίνες κατά μέσο όρο καλυμμένα είναι τα 2,7 κρεβάτια. Καλυμμένα και τα 6 κρεβάτια της ΜΕΘ δεν τα είχαμε ούτε για μια ήμερα. 'Αρα οι 12 νοσηλευτές που έχει η ΜΕΘ αυτή είναι πολλοί περισσότεροι από τους τρείς νοσηλευτές που προβλέπονται ανά κλίνη ΜΕΘ, στην εγκύκλιο που είχε εκδοθεί. Συνεπώς η ΜΕΘ αυτή λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια».

Σχετικά με το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «αναιρουμένων των συνταξιοδοτήσεων έχουμε αύξηση 11% προσωπικού». Ειδικά για το ΠΑΓΝΗ είπε ότι ο προϋπολογισμός του είναι αυξημένος 73, 6% σε σχέση με το 2019. Το 95% των οργανικών του θέσεων είναι καλυμμένες ( από τις 2.200 οργανικές θέσεις, οι υπηρετούντες σήμερα στο νοσοκομείο είναι 2.094).

Λαμβάνοντας, είπε ο υπουργός « υπόψιν τις Αποχωρήσεις - Συνταξιοδοτήσεις και νέων Διορισμών, σήμερα στο ΠΑΓΝΗ σε σχέση με το 2017, υπηρετούν +10 ιατροί, +72 ειδικευόμενοι ιατροί, + 16 ιατροί- μέλη ΔΕΠ (άρα έχουμε συνολικά 98 ιατρούς), + 103 νοσηλευτές, μείον όμως 34 Λοιπό Προσωπικό. Στην δε Προκήρυξη του Απριλίου που έρχεται έχουμε προβλέψει να υπάρξουν + 20 θέσεις Κλάδου ΕΣΥ για το ΠΑΓΝΗ, ενώ 14 θέσεις προσλαμβάνονται ακόμη από τις Αιτήσεις της προηγούμενης Προκήρυξης.

Για Ψηφιακό Μαστογράφο στο ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας

Ο υπουργός απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέα Παναγιωτόπουλου σχετικά με «το πότε θα τεθεί σε άμεση λειτουργία ο Ψηφιακός Μαστογράφος στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πάτρας και η στελέχωσή του με το αναγκαίο ιατρικό και τεχνολογικό προσωπικό» είπε ότι στις 12 Φεβρουαρίου έχει υπογράψει την Σύμβαση προμήθειας του Ψηφιακού μαστογράφου, με συμβατικό χρόνος παράδοσή τους τις 90 ημέρες.

Η ανάδοχος εταιρεία «υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον Μαστογράφο έως τις 13 Μαΐου 2026. Αμέσως μετά την παράδοση και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα ακολουθήσει η εκπαίδευση (τουλάχιστον 15 ημερών) του προσωπικού στο νέο σύστημα. Συνεπώς, η πλήρης επιχειρησιακή διαθεσιμότητα της Μονάδας αναμένεται το απώτερο να είναι στις αρχές Ιουνίου».

Για την στελέχωση και την λειτουργία του νέο μηχανήματος , σήμερα στο ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας υπηρετούν δύο ιατροί ειδικότητας Ακτινολογίας, τέσσερις ΤΕ ειδικότητας Ραδιολογίας - Ακτινολογίας και ένας ΔΕ χειριστής - εμφανιστής. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρωση μιας επιπλέον θέσεως ΤΕ Ραδιολογίας, μέσω της 2Κ Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (16/2/2026). Επιπροσθέτως, ζητήθηκε και εγκρίθηκε στις 18/11/2025 δύο θέσεις Λοιπού Προσωπικού ( μία θέση ΠΕ Ακτινολογίας - Ραδιολογίας και μία θέση ΔΕ εμφανιστή - χειριστή) για τις οποίες βρέθηκαν μεν ενδιαφερόμενοι, αλλά επειδή είχαν κάνει λάθος στα έγγραφα που κατέθεσαν δεν μπόρεσε να προσληφθούν και τώρα, αφού τους έγιναν οι σχετικές υποδείξεις επαναπροκηρύσσουμε αυτές τις δύο θέσεις για να καλυφθούν οι δύο θέσεις.