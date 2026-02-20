Αδ. Γεωργιάδης από Μυτιλήνη: Το κτήριο της Ψυχιατρικής ήταν χρέπι - Παραλάβαμε το νέο κτίριο αποπερατωμένο

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης επισκέφθηκε την Παρασκευή ο Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να παραληφθεί το νέο κτήριο της Ψυχιατρικής Κλινικής του ιδρύματος, ανακοινώνοντας παράλληλα, την ένταξη της Μυτιλήνης στην κατηγορία Α' των άγονων περιοχών.

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι δίνονται ισχυρά οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς που θα προσληφθούν με την προκήρυξη θέσεων εργασίας που θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Προσερχόμενος στο νοσοκομείο ο υπουργός συνάντησε ομάδα εργαζομένων που με συνθήματα ζητούσαν προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία. Συνομιλώντας μαζί τους ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «θα γίνουν προσλήψεις γιατρών με τη νέα προκήρυξη που αναμένεται σήμερα».

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, «σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια όταν ήρθα στο νησί ήταν χρέπι… Μετά από δύο χρόνια, αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το νέο».

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Υγείας:

Η πλήρης δήλωση του Υπουργού Υγείας που δόθηκε στη δημοσιότητα συνοδευόμενη από φωτογραφίες του κατεδαφισθέντος κτηρίου και του νεοανεγερθέντος έχει ως εξής:

«Πριν από δύο χρόνια, σχεδόν μόλις ανέλαβα την ηγεσία του υπουργείου Υγείας επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί πήγα διότι έπρεπε να αποφασίσω εάν θα προχωρούσα στην απένταξη του έργου της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής από το ΤΑΑ διότι ήταν εκτός προθεσμιών ή όχι. Είδα το κτίριο της Ψυχιατρικής, είναι αυτό το χρέπι που βλέπετε στις πρώτες φωτογραφίες και γυρνώντας αποφάσισα να κάνω τα πάντα για να μη χαθεί η χρηματοδότηση. Επισκέφθηκα εκ νέου το Νοσοκομείο όταν ξεκίνησαν τα έργα και σήμερα ήρθαμε για να παραλάβουμε το νέο κτίριο αποπερατωμένο. Σήμερα δεν κάναμε τα εγκαίνια, σήμερα παραλάβαμε έτοιμο το κτίριο. Έως το Πάσχα θα έχουμε παραλάβει και εγκαταστήσει και τον εξοπλισμό και θα έχουμε προκηρύξει και τις επιπλέον θέσεις ιατρών και νοσηλευτών για να το αναπτύξουμε. Είναι μέρα μεγάλης χαράς για μένα, αλλά και ικανοποίησης και υπερηφάνειας που τελικά επιτύχαμε κάτι που στην αρχή φαινόταν αδύνατον.

Πηγαίνοντας για να παραλάβουμε αυτό το υπέροχο νέο κτίριο μερικοί συνδικαλιστές της Αριστεράς, πέραν των "ου" και των γνωστών συνθημάτων για "του ΝΑΤΟ τα σφαγεία", φώναζαν την λέξη "ντροπή!". Ντροπή που αντικαταστήσαμε το παλαιό κτίριο που βλέπετε στις πρώτες φωτό με το παλάτι που παραλάβαμε σήμερα; Ντροπή που δεν χάσαμε τελικά τους πόρους και κάναμε την δουλειά μας; Ντροπή που δώσαμε στη Μυτιλήνη μία υποδομή για χρήση από τους ασθενείς και το προσωπικό του για τα επόμενα 30 χρόνια; Μα γιατί ακριβώς θα έπρεπε να ντρέπομαι εγώ σήμερα; Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται που η ιδεολογική τους τύφλωση δεν τους επιτρέπει να δουν αυτά που συντελούνται μπροστά στα μάτια τους και που προτιμούν να ζουν στην μιζέρια τους από το να απολαμβάνουν την αναντίρρητη πρόοδο που πλέον συντελείται παντού στο ΕΣΥ.

Ευχαριστώ τον βουλευτή Λέσβου και πρώην υπουργό και αντιπρόεδρο της Βουλής Χαράλαμπο Αθανασίου. Είναι αυτός που πρώτος ήδη από το 2013 οραματίστηκε αυτό το έργο. Και φυσικά την κ. Γκάγκα που πρώτη το ενέταξε στο ΤΑΑ και όλους μου τους συνεργάτες με πρώτο τον κ. Ροϊλό για την αποτελεσματικότητά τους».