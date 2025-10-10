Αδ. Γεωργιάδης από Καλαμάτα: Πράξη πολιτισμού, ευθύνης και ανθρωπιάς η δωρεά οργάνων - Είμαι και εγώ δωρητής

Την ανθρώπινη αξία της δωρεάς οργάνων, τα ρεκόρ μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα το 2025, τις εθνικές πολιτικές ενίσχυσης του ΕΟΜ και την ευαισθητοποίηση πολιτών, υπογράμμισε σε χαιρετισμό του από την Καλαμάτα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε εκδήλωση που διοργανώνεται στην Καλαμάτα στις 10 και 11 Οκτωβρίου από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, ο υπουργός Υγείας, επισήμανε πως η δωρεά οργάνων αποτελεί πράξη ανθρωπιάς και αλτρουισμού, μετατρέποντας τον πόνο σε ζωή για άλλους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, με 237 από αποβιώσαντες δότες και 5 από ζώντες, αντανακλώντας αλλαγή νοοτροπίας και κοινωνικής συνείδησης.

Η πρόοδος οφείλεται σε συνεκτική εθνική πολιτική: ενίσχυση του ΕΟΜ, προσλήψεις μόνιμων συντονιστών δωρεάς, αναβάθμιση νοσοκομείων και εξοπλισμού, νέο εθνικό μητρώο δοτών, ψηφιακή διαχείριση μεταμοσχεύσεων και ενημερωτικές καμπάνιες προς τους πολίτες.

Μέσα σε λίγες ημέρες, μέσω gov.gr, προστέθηκαν 7.000 νέοι δωρητές, ενώ το εικονίδιο δωρεάς οργάνων προστεθεί μόνιμα σε κάθε συνταγή.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε τον ΕΟΜ, το Ίδρυμα Ωνάση, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τα στελέχη τους, υπογραμμίζοντας προγράμματα όπως οι «Οργανούληδες» για τα παιδιά.

Η δωρεά οργάνων θεωρείται πράξη πολιτισμού, ευθύνης και ανθρωπιάς, ενισχύοντας την εθνική ταυτότητα και την εμπιστοσύνη στην αξία της ζωής, τόνισε, μεταξύ άλλων:

Ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Υγείας



«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην Καλαμάτα, για να τιμήσουμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μια ημέρα αφιερωμένη στο πιο βαθύ και ουσιαστικό μήνυμα της ανθρώπινης ύπαρξης: την προσφορά και τη ζωή.

Η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς. Είναι η στιγμή που η αγάπη υπερβαίνει τον πόνο και ο θάνατος μετατρέπεται σε νέα ζωή για κάποιον άλλον. Κάθε δότης είναι ένας ήρωας, ένας άνθρωπος που, μέσα από τη γενναιοδωρία του, δίνει την ευκαιρία σε άλλους να συνεχίσουν να ζουν, να αγαπούν, να ελπίζουν. Φέτος, έχουμε πραγματικά λόγους να

είμαστε περήφανοι.

Τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) δείχνουν ότι η Ελλάδα το 2025, ήδη από τον Οκτώβριο, ξεπερνά όλα τα προηγούμενα ρεκόρ. Το 2024 είχαμε ρεκόρ όλων των προηγούμενων ετών και το 2025, έχουμε ήδη φτάσει στο περσινό ρεκόρ! Αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια στατιστική πρόοδο: αποτυπώνουν μια μεταστροφή

νοοτροπίας, μια νέα κοινωνική συνείδηση που αρχίζει να ριζώνει βαθιά στη χώρα μας.

Ας δούμε μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 τι έχουμε πετύχει στη χώρα μας. Από 196 εγκεφαλικούς θανάτους είχαμε 110 αξιοποιηθέντες ως δότες. Ο δείκτης δωρεάς οργάνων (δότες / εκατομμύριο πληθυσμού) είναι 10.5 Πιο συγκεκριμένα είχαμε 237 μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες όπου αναλύονται σε: 148 νεφρού, 54 ήπατος, 16 καρδιάς, 10 πνευμόνων, 6 διπλές νεφρού - παγκρέατος, 2 διπλές νεφρού - ήπατος, 1 διπλή καρδιάς - πνευμόνων. Επιπρόσθετα, είχαμε από ζώντες δότες 5 δότες νεφρού.

Αυτή η πρόοδος δεν ήρθε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής που υλοποιούμε στο Υπουργείο Υγείας, με σχέδιο, συνεργασία και πίστη στον άνθρωπο. Πρώτα απ’ όλα, ενισχύσαμε θεσμικά και επιχειρησιακά τον ΕΟΜ. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, προχωρήσαμε σε προσλήψεις μόνιμων Τοπικών Συντονιστών Δωρεάς Οργάνων στα νοσοκομεία της χώρας. Άνθρωποι εκπαιδευμένοι, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, που βρίσκονται δίπλα στις οικογένειες των δοτών, στους γιατρούς, στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων. Χάρη και σε αυτούς, η διαδικασία δωρεάς είναι πιο ανθρώπινη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.

Παράλληλα, αναβαθμίσαμε τα νοσοκομεία αναφοράς, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη διασύνδεσή τους με τα μεταμοσχευτικά κέντρα. Δημιουργήσαμε νέο εθνικό μητρώο δοτών, ψηφιακά διασυνδεδεμένο με το gov.gr. Αναβαθμίσαμε το πληροφοριακό σύστημα μεταμοσχεύσεων, ώστε κάθε μόσχευμα να ανιχνεύεται και να διαχειρίζεται με απόλυτη διαφάνεια και ασφάλεια. Και φυσικά, προχωρήσαμε σε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών με σύγχρονα μέσα.

Πριν λίγες μέρες , μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον ΕΟΜ και την ΗΔΙΚΑ, αποστείλαμε email από το gov.gr σε όλους τους πολίτες που έχουν ενεργή άυλη συνταγογράφηση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα με ένα απλό βήμα να δηλώσουν την επιθυμία τους να γίνουν δωρητές οργάνων. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία: εκατομμύρια πολίτες ενημερώθηκαν, και πολλοί νέοι δωρητές προστέθηκαν μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Περίπου 5.000 συμπολίτες την ημέρα, κάνουν κλικ στον σύνδεσμο και ενημερώνονται για την δωρεά οργάνων! Να σας πω ότι ήδη έχουμε 7.000 νέους δωρητές από την δράση αυτή σε μία εβδομάδα, όταν ο ΕΟΜ είχε περίπου 2.000 νέους δωρητές το έτος.

Αυτό δείχνει κάτι βαθύ: η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να δώσει, αρκεί να της δείξουμε τον δρόμο. Προσθέσαμε το σχετικό εικονίδιο δωρεάς οργάνων σε κάθε ιατρική συνταγή που λαμβάνουμε όλοι, ακόμη και όσοι δεν έχουν άυλη συνταγογράφηση. Μόνιμα! Και δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του ΕΟΜ, κ. Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη, και όλα τα στελέχη του οργανισμού, που εργάζονται αδιάκοπα, με αφοσίωση και πίστη στο όραμα αυτό.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά το Ίδρυμα Ωνάση και τον Πρόεδρο του Ωνασείου Νοσοκομείου κ. Ιωάννη Μπολέτη για τη συνεχή τους στήριξη και τη συμβολή τους καθώς και για το νέο Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, ένα έργο εθνικής σημασίας, που θα δώσει νέα πνοή στις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα και θα εγκαινιάσουμε αυτό το μήνα με τον Πρωθυπουργό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο πρόγραμμα «Οργανούληδες» του ιδρύματος Ωνάση, που απευθύνεται στα παιδιά και τους μαθητές μας, μέσα από ένα έξυπνο και τρυφερό τρόπο. Μαθαίνει στα παιδιά τι σημαίνει δωρεά, τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει να προσφέρεις και να φροντίζεις το σώμα σου. Είναι μια επένδυση στο μέλλον γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη νέα γενιά.

Κυρίες και κύριοι, η δωρεά οργάνων δεν είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι μια πράξη πολιτισμού, ευθύνης και ανθρωπιάς. Και θέλω να το πω προσωπικά: Είμαι και εγώ δωρητής οργάνων. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το δώρο της ζωής. Η ζωή είναι το μόνο αγαθό που, όταν τη χαρίζεις, δεν τη χάνεις, την πολλαπλασιάζεις. Πόσο πιο ηρωικό ο πόνος της απώλειας, να μετατρέπεται έως και σε επτά νέες ζωές.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω πως, το 2025 είναι η χρονιά που η Ελλάδα κάνει άλμα εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς. Με σταθερό βηματισμό, με συνεργασία όλων των φορέων, με πίστη στην αξία του ανθρώπου, μπορούμε να

κάνουμε τη δωρεά οργάνων κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρετε, ευχαριστώ τον ΕΟΜ, το Ίδρυμα Ωνάση, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους συντονιστές, τους ψυχολόγους, αλλά κυρίως τους δότες, τις οικογένειες των δοτών και κάθε πολίτη που πιστεύει ότι η αγάπη μπορεί να νικήσει τον θάνατο. Γιατί, όπως λέει και το φετινό μας σύνθημα: Δωρεά Οργάνων».