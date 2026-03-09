Αδ. Γεωργιάδης: Αμοργός, Ίος και Μαθράκι στη λίστα με την οικονομική ενίσχυση των γιατρών

Το Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου επεκτείνει τη δωρεά του για οικονομική ενίσχυση των γιατρών με 1.500 ευρώ, πλέον σε Αμοργό, Ίο και Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ γνωστοποίησε ότι η επέκταση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υγείας και με αποδοχή του κ. Χατζηιωάννου.

«Κατόπιν αιτήματός μας στον δωρητή κ. Στέλιο Χατζηιωάννου, δέχθηκε να αυξήσει τη δωρεά του από τα 47 στα 50 νησιά, προσθέτοντας στον αρχικό κατάλογο την Αμοργό και την Ίο στις Κυκλάδες και το Μαθράκι στα Διαπόντια νησιά της Κέρκυρας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για άλλη μία φορά!» έγραψε ο υπουργός Υγείας.