15 Ιουνίου 2023 – Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας «Συμπληρώνοντας το πάζλ της γονιμότητας»

Η επιθυμία της απόκτησης ενός παιδιού όταν κάποιες προσπάθειες δεν έχουν καρποφορήσει μοιάζει συχνά με τη προσπάθεια να ολοκληρώσουμε ένα δύσκολο παζλ, όπου η διατροφή, ο τρόπος ζωής αλλά και η διερεύνηση υποκείμενων συμπτωμάτων όπως είναι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών αποτελούν ένα σημαντικό συνδυασμό που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου μας.

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ) είναι η πιο συχνή ορμονική διαταραχή στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, που προκαλεί προβλήματα γονιμότητας. Οι γυναίκες με ΣΠΩ εμφανίζουν συχνά άστατο κύκλο λόγω αύξησης της παραγωγής τεστοστερόνης ή λόγω διαταραχών στην ωρίμανση των ωοθυλακίων, παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα. Το ωοθυλάκιο αποτελεί το μικροπεριβάλλον, όπου αναπτύσσεται το ωάριο και ταυτόχρονα επηρεάζει τη μελλοντική ποιότητα του εμβρύου, τη δυναμική της εμβρυϊκής ανάπτυξης, καθώς και τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκες με ΣΠΩ. Επιπλέον, οι ορμονικές διαταραχές λόγω ΣΠΩ έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ωρίμανση των ωαρίων, δηλαδή στην παραγωγή ωαρίων που θα μπορέσουν να γονιμοποιηθούν, όσο και στη δεκτικότητα του ενδομητρίου, δηλαδή στην σωστή εξέλιξη του για να επιτραπεί η «εμφύτευση» του γονιμοποιημένου ωραρίου. Οι γυναίκες με ΣΠΩ έχουν συχνά αυξημένο βάρος, που από μόνη της η γυναικεία παχυσαρκία μειώνει τη δεκτικότητα της μήτρας για την εμφύτευση του εμβρύου και ως εκ τούτου θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική έκβαση.

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ όπως την καλή ποιότητα των ωαρίων, την επαναφορά της ωορρηξίας, την βελτίωση της δεκτικότητας του ενδομητρίου, την καλή ποιότητα των εμβρύων και την εμφύτευση των εμβρύων, αυξάνονται οι πιθανότητες μιας ομαλής εγκυμοσύνης και ενός επιτυχημένου τοκετού.

Η εξειδικευμένη διατροφική ενίσχυση του γυναικείου οργανισμού αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του πάζλ της γονιμότητας. Τα ειδικά σχεδιασμένα συμπληρώματα διατροφής Inofert Combi HP, Inofert HP, Inofert Plus και Inofert Luteal ενισχύουν τη γονιμότητα μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Το Inofert Combi HP για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ >25 Kg/m2 &το Inofert HP για τις γυναίκες με ΣΠΩ και ΔΜΣ ≤25 Kg/m2 αποκαθιστούν τη φυσιολογική ωορρηξία & ομαλοποιούν τον εμμηνορρυσιακό κύκλο. Το Inofert Plus χάρη στην στοχευμένη σύνθεσή του, υποστηρίζει την υγεία των ωοθηκών και προάγει τη φυσιολογική και αποτελεσματική τους λειτουργία. Το Inofert Plus επίσης, δρα αντιοξειδωτικά στα ωοθυλάκια και έτσι επιβραδύνει τη γήρανση των ωαρίων. Παράλληλα, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενισχύοντας την ανταπόκριση των ωοθηκών στην εκάστοτε φαρμακευτική αγωγή πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας. Η λήψη Inofert Combi HP ή Inofert HP, ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος, συνδυαστικά με το Inofert Plus προάγει την ωρίμανση των ωαρίων και βελτιώνει την ποιότητά τους, υποστηρίζοντας πολλαπλώς την γονιμοποίηση αφού βάζει τα θεμέλια για μία ομαλή εμβρυική ανάπτυξη.

Το Inofert Luteal λαμβάνεται συνδυαστικά με το Inofert Combi HP ή Inofert HP (ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος), αυξάνοντας την δεκτικότητα του ενδομητρίου και άρα την επιτυχημένη εμφύτευση, με σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση του ποσοστού των εμφυτευόμενων εμβρύων και την αύξηση του ποσοστού κυήσεων.

Τα Inofert Combi HP, Inofert HP, Inofert Plus και Inofert Luteal, δρουν συνεργικά με πολλαπλό και αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα κάθε σχήματος ενίσχυσης της γονιμότητας, ολοκληρώνοντας το παζλ και συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της τεκνοποίησης.