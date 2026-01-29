Wall Street: Τεχνολογικές μετοχές και Fed οδηγούν την αγορά σε πτώση

Η μεγάλη πτώση της τιμής της μετοχής της Microsoft και η απόφαση της Fed, η οποία αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια λειτούργησαν αρνητικά για τους βασικούς δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 χάνει 0,99% και διαμορφώνεται στις 6.907,94 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones βρίσκεται στις 48.896,24 μονάδες με πτώση 0,24%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει την μεγαλύτερη πτώση, 1,97%, στις 23.389,207 μονάδες.

Σημειώνεται ότι και στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η πτώση ξεπέρασε το 5%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

Η Microsoft ήταν ο αρνητικός καταλύτης της αγοράς, με πτώση 12%. Πρόκειται για την χειρότερη ημέρα της από τον Μάρτιο του 2020. Αυτό συνέβη μετά την ανακοίνωση ότι η ανάπτυξη του cloud επιβραδύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους. Η εταιρεία εξέδωσε επίσης ήπιες προβλέψεις για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

Η πτώση των μετοχών λογισμικού, ακόμη, συνέβαλε στις απώλειες, καθώς αυξήθηκαν οι φόβοι των επενδυτών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαταράξει το επιχειρηματικό μοντέλο της Microsoft. Οι μετοχές της ServiceNow υποχωρούν κατά 12% ακόμη και μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη και έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο. Οι μετοχές της Oracle και της Salesforce υποχωρούν κατά 5% και 8% αντίστοιχα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Expanded Tech-Software Sector, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την απόδοση του τομέα λογισμικού, καταγράφει ημερήσεις απώλειες 6% τ, με αποτέλεσμα να έχει χάσει 22% του πρόσφατου υψηλού του. Η κίνηση του, μάλιστα, αμοιβαίου κεφαλαίου το φέρνει επίσης σε τροχιά για τη μεγαλύτερη πτώση σε μία ημέρα από την πτώση που προκάλεσαν οι δασμοί τον περασμένο Απρίλιο.

Η πίεση μεταφέρεται σήμερα στην Apple, η οποία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη.

Οι μετοχές της Meta σημειώνουν άνοδο 7% μετά την ανακοίνωση από τη μητρική εταιρεία του Facebook για προβλέψεις πωλήσεων για το πρώτο τρίμηνο που ήταν υψηλότερες από τις αναμενόμενες. Οι μετοχές της Caterpillar σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου από τον βιομηχανικό γίγαντα, τα οποία ξεπέρασαν εύκολα τις προσδοκίες της Wall Street.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίασή της, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, η οποία καθορίζει τη νομισματική πολιτική, ανέφερε ότι οι δείκτες υποδηλώνουν ότι «η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς» και ότι το ποσοστό ανεργίας «έχει δείξει κάποια σημάδια σταθεροποίησης». Ωστόσο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις κατά 0,25% έως το τέλος του 2026.

Ο Sameer Samana, επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων μετοχών και περιουσιακών στοιχείων του Wells Fargo Investment Institute ανέφερε ότι «…αναμένουμε τα κέρδη και τα οικονομικά στοιχεία να οδηγήσουν την επόμενη άνοδο. Δεν θα μας εκπλήξει, όμως, αν δούμε κάποια μεταβλητότητα σχετική με τις ενδιάμεσες εκλογές το 2026».