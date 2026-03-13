Wall Street: Συνεχίζεται η πτώση - Εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 1%

Συνεχίζεται η υποχώρηση των βασικών δεικτών την Παρασκευή, στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διατήρησαν την ανοδική τους πορεία ελλείψει περαιτέρω εξελίξεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,26%, στις 6.655,62 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται με απώλειες 0,60% στις 22.177,563 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 0,07% στις 46.664,03 μονάδες.

Ο S&P 500 κατευθύνεται προς εβδομαδιαίες απώλειες με πτώση 1,3%. Αυτό τον φέρνει σε τροχιά για το πρώτο σερί τριών συνεχόμενων εβδομάδων απωλειών εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ο Dow Jones των 30 μετοχών οδεύει προς πτώση 1,8%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχει υποχωρήσει 0,9% από την αρχή της εβδομάδας.

Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου συνεχίστηκε και την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκαν σχεδόν 1%, φτάνοντας περίπου τα 96 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια Brent αυξήθηκαν περισσότερο από 1%, περίπου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Brent είχε κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022 την Πέμπτη.

Οι μετοχές προέρχονται από μια συνεδρίαση με απώλειες, καθώς το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά τις δηλώσεις του νέου ηγέτη του Ιράν ο οποίος είπε ότι τα Στενά του Ορμούζ, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Την Παρασκευή, ο Υπουργός Άμυνας, Pete Hegseth απέρριψε τις ανησυχίες ότι το κλείσιμο του περάσματος λόγω του πολέμου θα συνεχίσει να αποτελεί πρόβλημα. Σε ενημέρωση Τύπου στο Πεντάγωνο, δήλωσε: «Το αντιμετωπίζουμε ήδη και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι’ αυτό».

Οι φόβοι των αναλυτών αλλά των traders της Wall Street ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή υψηλότερου πληθωρισμού και πιο αργής οικονομικής ανάπτυξης έχουν αναστρέψει το κλίαμ για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, φέτος, καθώς η αγορά συμβολαίων δεν αναμένει πλέον μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

«Τα εταιρικά κέρδη είναι αρκετά καλά, αλλά το επενδυτικό κλίμα είναι δύσκολο», δήλωσε ο David Aspell, επικεφαλής επενδύσεων στη Mount Lucas Management.

«Το κομμάτι του πετρελαίου επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα και οι αποτιμήσεις των μετοχών ενσωματώνουν μια πορεία επιτοκίων που τώρα αμφισβητείται».

Ο δείκτης τιμών Personal Consumption Expenditures (PCE) — ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed — αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Σε ετήσια βάση, ο συνολικός δείκτης έδειξε αύξηση 2,8%, λίγο χαμηλότερη από το 2,9% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Ο Core PCE, που εξαιρεί τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, διαμορφώθηκε όπως αναμενόταν στο 0,4% για τον μήνα και 3,1% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν πολύ πιο αργή από το αναμενόμενο, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,7%. Αυτή η αναθεώρηση ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 1,5%.