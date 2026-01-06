Wall Street: Σε «ράλι του  Άη- Βασίλη» ο Dow Jones - Νέα άνοδος ελέω Amazon

Νέα άνοδο καταγράφει σήμερα, Τρίτη, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average με την μετοχή της Amazon να ηγείται, μια μέρα μετά τα επίπεδα - ρεκόρ.

Ο δείκτης καταγράφει άνοδο 1,04% στις 49.488,46 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 διαμορφώνεται στις 6.947,02 μονάδες, με άνοδο 0,65%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,62%, στις 23.541,341 μονάδες.

Η Amazon, που ανήκει στην όμάδα των «Magnificent Seven», σημειώνει άνοδο 2,15%, περίπου, δίνοντας ώθηση στους τρεις βασικούς δείκτες. Άλλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συμπεριλαμβανομένων των Micron Technology και Palantir Technologies.στήριξαν επίσης την ευρύτερη αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με ρεκόρ τη Δευτέρα, μετά την σύλληψη και την ανατροπή του Νικόλας Μαδούρο το Σαββατοκύριακο, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τις μεγάλες επενδύσεις από τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου.

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, με τον αντίστοιχο κλαδικό δείκτη του S&P 500 να καταγράφει την καλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούλιο.

«Ιστορικά, τα γεωπολιτικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και πτώση των τιμών των μετοχών», δήλωσε ο Tom O'Shea, διευθυντής έρευνας και επενδυτικής στρατηγικής στην Innovator ETFs.

«Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την επιχείρηση, με τις μετοχές του ενεργειακού τομέα να οδηγούν τα κέρδη, λόγω της προσδοκίας ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενδέχεται να επωφεληθούν από την πιθανή ανασυγκρότηση των υποδομών στη Βενεζουέλα. Οι μετοχές του τομέα της άμυνας, τα πολύτιμα μέταλλα και το Bitcoin σημείωσαν επίσης άνοδο, υποδηλώνοντας μια μικτή αντίδραση των επενδυτών».

Οι επενδυτές προσβλέπουν επίσης στις σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις που αναμένονται αυτή την εβδομάδα. Η έκθεση ADP για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες του Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη το πρωί, ενώ η μηνιαία έκθεση της κυβέρνησης για την απασχόληση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η περίοδος της «ανόδου του Άγιου Βασίλη» — η οποία εκτείνεται από τις τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης του Δεκεμβρίου και τις δύο πρώτες του Ιανουαρίου — ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Jeffrey Hirsch,του Stock Trader’s Almanac.«…η απουσία ανάκαμψης στον S&P 500 μπορεί να αποτελεί πρόδρομο δείκτη για δύσκολες εποχές που έρχονται», σύμφωνα «Αυτό συνέβη σίγουρα το 2008 και το 2000. Η πτώση κατά 4% το 2000 προμήνυε το σκάσιμο της φούσκας της τεχνολογίας και η απώλεια 2,5% το 2008 προηγήθηκε της δεύτερης χειρότερης πτωτικής αγοράς στην ιστορία».