Wall Street: Σε νέο ιστορικό υψηλό ο S&P 500 λόγω ανόδου των Big Tech

Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,53%, στις 6.987,01 μονάδες, δημιουργώντας νέο ιστορικό υψηλό με τη βοήθεια των κερδών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Αυτό είναι το πρώτο υψηλό του δείκτη από τις 12 Ιανουαρίου και το πέμπτο του έτους. Τα κέρδη του από την αρχή του έτους ανέρχονται σε περίπου 2%.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq παρουσιάζει και αυτός άνοδο 0,98%, στις 23.831,22 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average αντιμετώπισε δυσκολίες, και βρίσκεται στο -0,60%, στις 49.117,41 μονάδες, λόγω της πτώσης κατά 18% της UnitedHealth.

Από τις τεχνολογικές μετοχές η Apple σημειώνει άνοδο σχεδόν 2%, ενώ η Microsoft καταγράφει άνοδο 1,3%. Περισσότερες από 90 εταιρείες του S&P 500 θα έχουν ανακοινώσει τα κέρδη τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Meta Platforms και η Microsoft, καθώς και η Tesla, μέλος της «Magnificent Seven», θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Τετάρτη. Η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.

«Έχουμε 200 εταιρείες που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες δύο εβδομάδες και μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά», δήλωσε στο CNBC ο Adam Parker, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Trivariate Research. «Νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι υπερβολικά υψηλές. Έτσι, το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή μέχρι τις προβλέψεις του Απριλίου. Νομίζω πως ναι».

Οι μετοχές αρκετών μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών υγείας ήταν μεταξύ αυτών που κατέγραψαν μεγάλη πτώση την Τρίτη. Οι μετοχές της Humana υποχώρησαν 18%, ενώ η CVS Health έχασε 10%.

Η American Airlines προβλέπει κέρδη για το 2026 πάνω από τις προσδοκίες, με την αεροπορική εταιρεία να ενισχύεται από την ανάκαμψη των εταιρικών ταξιδιών και την ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλού περιθωρίου κέρδους.

Η General Motors ανακοίνωσε υψηλότερα βασικά κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρότερες πωλήσεις των προσιτών crossover SUV και pickup trucks της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η United Parcel Service (UPS), προβλέπει υψηλότερα έσοδα για το 2026, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία παράδοσης δεμάτων στον κόσμο συνεχίζει να μειώνει τις παραδόσεις χαμηλού περιθωρίου κέρδους για τον μεγαλύτερο πελάτη της, την Amazon και στρέφεται προς αποστολές με υψηλότερες απολαβές.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους JetBlue ανέφερε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ζημίες για το τέταρτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε ελαφρώς τις προβλέψεις για τα έσοδα.

Εκτός από την απογοητευτική πρόταση για τις πληρωμές του Medicare Advantage, η UnitedHealth ανέφερε επίσης πτώση των κερδών της στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς αντιμετωπίζει μια δύσκολη περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένα ιατρικά έξοδα.

Ακόμη, αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πρώτη απόφαση του 2026 της Fed για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος στόχου 3,5% έως 3,75%, αλλά οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το πότε ενδέχεται να γίνουν μελλοντικές μειώσεις. Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εξακολουθούν να υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να γίνουν δύο μειώσεις κατά 0,25% έως το τέλος του 2026.