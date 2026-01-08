Wall Street: «Ράλι» για Dow Jones και αμυντικές μετοχές - Πιέσεις στις Big Tech 

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, την Πέμπτη, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones Industrial Average να σημειώνει άνοδο και τον ο Nasdaq Composite να βρίσκεταιυπό πίεση, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές τεχνολογίας.

Ο Dow Jones των 30 μετοχών καταγράφει άνοδο 0,53%, στις 49.256,34 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 0,05%, στις 6.917,98 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdαq χάνει 0,65%, στις 23.429,884 μονλαδες.

Μεταξύ των 11 κλαδικών δεικτών του S&P 500, ο τομέας της τεχνολογίας πληροφορικής είναι ο μόνος που σημειώνει απώλειες, πέφτοντας περισσότερο από 1%.

Η Nvidia, η δημοφιλής εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ήταν μεταξύ των εταιρειών από τις οποίες αποχώρησαν οι επενδυτές, με πτώση άνω του 1%, μαζί με την Apple, η οποία βρίσκεται σε πτωτική πορεία για έβδομη συνεχή συνεδρίαση. Η Oracle υποχωρεί περισσότερο από 2%.

Ο Rob Haworth, διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην U.S. Bank Asset Management, πιστεύει ότι η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παραμείνουν στο προσκήνιο και το 2026.

«Βλέπουμε τα πρώτα σημάδια αυτού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», είπε. «Όταν σκεφτόμαστε τη ρομποτική, τις ασφάλειες, τη διαγνωστική, όλοι αυτοί οι τύποι εταιρειών θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν. Εκεί πιστεύουμε ότι βρίσκεται η ιστορία της ανάπτυξης».

Βεβαίως, ο Haworth πρόσθεσε ότι η απόδοση θα πρέπει να διευρυνθεί, αναφέροντας τη βιομηχανία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα ως δύο βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστεί η προσοχή. «Αυτές οι εξελίξεις αρχίζουν να φαίνονται καλύτερες φέτος και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κλειδί για τη συνέχιση αυτής της ανάκαμψης», ανέφερε.

Οι μετοχές του τομέα της άμυνας διακρίνονται στη σημερινλη συνεδρίαση, καθώς ανέκαμψαν μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για προϋπολογισμό άμυνας ύψους 1,5 τρισ. το 2027 — μια τεράστια αύξηση από τα 901 δισεκατομμύρια δολάρια που ενέκρινε το Κογκρέσο για το 2026.

Η Northrop Grumman σημειώνει άνοδο άνω του 10% , η Lockheed Martin κερδίζει περίπου 8%. Επιπλέον, η RTX σημειώνει άνοδο άνω του 5% και η Kratos Defense καταγράφει άνοδο 17%.

Ο S&P 500 και ο Dow έκλεισαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης με απώλειες, μετά από νέα ιστορικά υψηλά. Οι απώλειες αυτές σημειώθηκαν καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν, μετά από δήλωση του Τραμπ ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχίες για αύξηση της προσφοράς πετρελαίου.

Πάντως, οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέκαμψαν την Πέμπτη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του αμερικανικού West Texas Intermediate να σημειώνουν άνοδο άνω του 1%.