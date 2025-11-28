Wall Street: Πτωτικός ο Νοέμβριος, παρά το «ράλι» των τελευταίων ημερών

Με άνοδο έκλεισαν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Παρασκευή. Ειδικά, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, ωστόσο όλοι ο δείκτες θα κλείσουν τον μήνα με απώλειες.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,65% και έκλεισε την ημέρα στα 23.365,69. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,54% και έκλεισε στα 6.849,09. Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε ανοδικά κατά 289,30 μονάδες, ή 0,61%, κλείνοντας στις 47.716,42 μονάδες. Σημειώνεται ότι η Wall Street έκλεισε νωρίτερα, καθώς η συνεδριαση της Παρασκευής ήταν συντομευμένη, λόγω των εορτασμών της Ημέρας των Ευχαριστιών.

«Η διάθεση έχει επιστρέψει σε ένα κλίμα μεγαλύτερης βούλησης για ανάληψη κινδύνων, καθώς η αγορά είναι πλέον 80% έως 85% σίγουρη ότι θα έχουμε μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα σε λίγες μόνο εβδομάδες», δήλωσε στο CNBC ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πελατών στη Zacks Investment Management,.

Μια μείωση κατά 0,25% από την Fed τον Δεκέμβριο θα ήταν η τρίτη συνεχόμενη μετά τις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις προσδοκίες τους για χαμηλότερα επιτόκια, από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι υπάρχει περιθώριο για «περαιτέρω προσαρμογή στο εγγύς μέλλον του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων».

«Αυτό απλώς επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε σε μια τάση χαλάρωσης και ότι αυτή θα συνεχιστεί και το νέο έτος», συνέχισε ο Mulberry.

Η Παρασκευή ήταν η τελευταία ημέρα συναλλαγών του Νοεμβρίου. Η πτώση των μετοχών τεχνολογίας έχει επηρεάσει αρνητικά τους κύριους δείκτες αυτό το μήνα, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες για τη μελλοντική κερδοφορία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Nasdaq υποχώρησε σχεδόν 2% αυτό το μήνα, τερματίζοντας μια ανοδική πορεία επτά μηνών. Ο S&P 500 και ο Dow σημείωσαν μικρή άνοδο, χάρη στα κέρδη αυτής της εβδομάδας.

Ο Dow είναι σε πορεία να κλείσει την εβδομάδα με άνοδο άνω του 3%. Ο S&P 500 είναι επίσης υψηλότερος κατά περισσότερο από 3%, ενώ ο Nasdaq Composite έχει σημειώσει άνοδο άνω του 4%.