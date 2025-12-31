Wall Street: Πτωτικές τάσεις στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 - Στο +17% τα ετήσια κέρδη

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, στην τελευταία συνεδρίαση του έτους. Την ίδια στιγμή η αγορά ετοιμάζεται να κλείσει μια εξαιρετική χρονιά για την πορεία των μετοχών.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται με πτώση 0,31%, στις 6.874,97 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει πτώση 0,28%, στις 23.353,969 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,34%, στις 48.204,20 μονάδες.

Οι μετοχές σημειώνουν τρεις συνεχόμενες ημέρες πτώσης, αν και οι απώλειες είναι ήπιες και ο S&P 500 εξακολουθεί να αναμένεται να κλείσει με κέρδη 17% για το έτος, το τρίτο συνεχόμενο έτος με διψήφια ετήσια κέρδη.

Ο Nasdaq Composite έχει σημειώσει άνοδο 21% χάρη στο momentum της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο Dow Jones έχει σημειώσει άνοδο 13% για το 2025, φανερά επηρεασμένος από την έλλειψη της εκπροσώπησης της τεχνολογίας στον μέσο όρο των 30 μετοχών που περιλαμβάνει.

Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από την κατάρρευση που παρατηρήθηκε στις αρχές Απριλίου μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών. Ο S&P 500 βρέθηκε ακόμη σε περιοχή bear market, πέφτοντας σχεδόν 19% από το υψηλό του Φεβρουαρίου και κλείνοντας κάτω από τα 5.000 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.

Ωστόσο, οι πρόσφατες πτώσεις είναι κάπως ανησυχητικές, δεδομένου ότι οι τελευταίες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης του έτους και οι δύο πρώτες του νέου είναι μια εποχιακά αποδοτική περίοδος — που συχνά αναφέρεται ως «ράλι του Άγιου Βασίλη» — η οποία συνήθως δίνει στις μετοχές μια τελευταία ώθηση προς το τέλος του έτους. Ακόμη, η πρόσφατη ρευστοποίηση κερδών θα μπορούσε επίσης να προμηνύει κάποια μεταβλητότητα στο μέλλον.

Στρατηγικοί επενδυτές δήλωσαν στο CNBC ότι αναμένουν τον δείκτη S&P 500 να είναι σε θέση να σημειώσει ακόμη μια διψήφια άνοδο το 2026. Πολλοί, βέβαια ανησυχούν ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να παραμείνουν σε στενά όρια για μεγάλο μέρος του έτους, καθώς η αύξηση των εταιρικών κερδών θα φτάσει τα υψηλά πολλαπλάσια.

«Καθώς κοιτάζουμε προς το επόμενο έτος, αναμένουμε λίγο περισσότερη μεταβλητότητα», δήλωσε η Meghan Shue, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και κατασκευής χαρτοφυλακίου στη Wilmington Trust, στο CNBC.

«Νομίζω ότι πρόκειται για μια υγιή αντίδραση, καθώς προετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδιο της ανοδικής αγοράς, το οποίο αναμένουμε να συνεχιστεί, εκτός από το γεγονός ότι εξακολουθούμε να έχουμε έναν αρκετά υψηλό κίνδυνο ύφεσης», πρόσθεσε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπήρξε η καθοριστική δύναμη που οδήγησε την αγορά τα τελευταία τρία χρόνια. Το 2023, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 24%, μετά την εμφάνιση του ChatGPT το προηγούμενο έτος, που προκάλεσε ενθουσιασμό γύρω από τις εταιρείες που είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από μια τεχνολογική επανάσταση που θυμίζει την αυγή του Διαδικτύου. Το 2024, ο ευρύς δείκτης της αγοράς σημείωσε άνοδο 23%.

Η Alphabet ήταν η μεγάλη νικήτρια μεταξύ των μετοχών με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με άνοδο άνω του 65% από την αρχή του 2025, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι ο γίγαντας των αναζητήσεων θα μπορούσε να ξεπεράσει την OpenAI. Η Amazon ήταν η πιο υπολειπόμενη, με άνοδο περίπου 6%.

Κατά το κλείσιμο της Τρίτης, οι μετοχές ήταν επίσης σε καλό δρόμο για να κλείσουν έναν κερδοφόρο μήνα. Ο Dow Jones έχει σημειώσει άνοδο 1,4% τον Δεκέμβριο, σε καλό δρόμο για τον όγδοο συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα, την πρώτη τέτοια σειρά από το 2018. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,7%, επίσης σε πορεία για οκτώ συνεχόμενους μήνες κερδών. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,2%, κατευθυνόμενος προς τον όγδοο θετικό μήνα σε εννέα.