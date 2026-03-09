Wall Street: Πτώση με φόντο το πετρέλαιο και τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα καθώς οι μετοχές υποχωρούν τη στιγμή που το αμερικανικό πετρέλαιο WTI βρίσκεται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού (αυξανόμενος πληθωρισμός και επιβραδυνόμενη ανάπτυξη) για την οικονομία των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average «χάνει» 0,98%, στις 47.033,84 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο δείκτης των 30 blue chips προέρχεται από τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Ο δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,56%, στις 6.702,05 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες κατά 0,23% στις 22.336,912 μονάδες.

Η αγορά παρουσίασε μια μικρή ανάκαμψη από τα χαμηλά επίπεδα της συνεδρίασης στα οποία βρέθηκε νωρίτερα, χάρη στην άνοδο των μετοχών ημιαγωγών. Η Broadcom σημειώνει άνοδο άνω του 3%, ενώ οι Micron Technology και Advanced Micro Devices κερδίζουν σχεδόν από 2% η καθεμία. Η Nvidia ανεβαίνει περισσότερο από 1%.

Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι φτάνοντας πάνω από τα 119 δολάρια - για πρώτη φορά πάνω από τα 100 δολάρια από το 2022, όταν οι επενδυτές αντιδρούσαν στις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τελευταία καταγραφόταν αυξημένο κατά 6%, περίπου στα 96 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 7% στα 99 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεκίνησαν τη χρονιά κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αυξήθηκαν αφού μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μείωσαν την παραγωγή τους λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας του σημαντικού περάσματος των Στενών του Ορμούζ. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε περικοπές χωρίς να διευκρινίσει το μέγεθός τους, ενώ το Ιράκ φέρεται να έχει δει την παραγωγή του να μειώνεται κατά 70%.

Οι τιμές του πετρελαίου αργότερα υποχώρησαν από τα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης και οι μετοχές ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι αξιωματούχοι της G7 εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης των στρατηγικών αποθεμάτων τους. Ωστόσο, η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων δεν ήταν ακόμη έτοιμη, γεγονός που συνέβαλε στο να κινηθούν χαμηλότερα οι βασικοί δείκτες.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe Volatility Index (VIX) - γνωστός και ως ο «δείκτης φόβου» της Wall Street που μετρά τη ζήτηση επενδυτών για προστασία μέσω της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης - ξεπέρασε το επίπεδο των 30 για πρώτη φορά από το ξεπούλημα της αγοράς που προκλήθηκε από δασμούς τον Απρίλιο του 2025. Τελευταία βρισκόταν πάνω από το 27.

Ο πόλεμος δείχνει λίγα σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «έχει ήδη κερδηθεί».

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα bear market αν οι επενδυτές αρχίσουν να προβλέπουν ένα σενάριο επιστροφής στον στασιμοπληθωρισμό της δεκαετίας του 1970», ανέφερε στο CNBC ο Ed Yardeni, πρόεδρος στρατηγικών επενδύσεων της Yardeni Research. «Αν το σοκ στις τιμές του πετρελαίου συνεχιστεί, η διπλή εντολή της Fed θα βρεθεί παγιδευμένη μεταξύ του αυξανόμενου κινδύνου υψηλότερου πληθωρισμού και της αυξανόμενης ανεργίας».

Ο Yardeni πρόσθεσε ότι παραμένει αισιόδοξος πως ο πόλεμος θα σταματήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες και ότι το βασικό του σενάριο εξακολουθεί να είναι μια οικονομική άνθηση και μια ανοδική αγορά με κινητήρια δύναμη την τεχνολογία.