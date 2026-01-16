Wall Street: Πτώση λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων

Πτωτικά διαμορφώνονται την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την εβδομάδα να οδεύει προς αρνητικό κλείσιμο, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων αλλά και των όσων συμβαίνουν στην ηγεσία της Fed.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει οριακή άνοδο 0,15%, στις 6.933,63 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται πτωτικά κατά 0,32%, στις 49.283,68 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 0,19%, στις 23.485,047 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia κερδίζει πάνω από 1% υψηλότερα μαζί με την Tesla. Οι μετοχές της IBM και της Honeywell, επίσης, σημείωσαν άνοδο περίπου 2%, περιορίζοντας τις απώλειες του Dow Jones.

Για ολόκληρη την εβδομάδα, ο S&P 500 κατευθυνόταν προς πτώση 0,3%, όπως και ο Dow Jones των 30 μετοχών. Ο Nasdaq σημείωνε πτώση 0,4% για την εβδομάδα.

Οι βασικοί δείκτες προσπαθούν να κλείσουν με άνοδο χάρη στα κέρδη των μετοχών των εταιρειών παραγωγής microchps. Η Taiwan Semiconductor ηγήθηκε της ανόδου μετά από την έκπληξη που προκάλεσε η έκθεση για το τέταρτο τρίμηνο. Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες παραγωγής μικροτσίπ και τεχνολογίας από την Ταϊβάν θα επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική ικανότητα στην Αμερική.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι πραγματικά υγιή. Αναμένεται αύξηση των κερδών, των περιθωρίων κέρδους και των εσόδων από πωλήσεις πάνω από το μέσο όρο, ενώ η Fed πιθανότατα θα μειώσει τα επιτόκια φέτος. Όλα αυτά είναι θετικά», δήλωσε ο Larry Adam, διευθύνων σύμβουλος της Raymond James, στο CNBC.

Βεβαίως, ο Adam δήλωσε ότι είναι ελαφρώς επιφυλακτικός για το 2026. Οι κίνδυνοι για τα κέρδη της αγοράς περιλαμβάνουν τις ακριβές αποτιμήσεις, οι οποίες καθιστούν την αγορά ευάλωτη σε απογοητεύσεις, είπε. Πρόσθεσε ότι οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν ήδη ένα ρεκόρ ποσού μετοχικού κεφαλαίου και ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα αύξηση της μεταβλητότητας.

Οι επενδυτές ετοιμάζονται να κλείσουν μια ταραχώδη εβδομάδα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από ειδήσεις από την Ουάσινγκτον, από τον αυξημένο, δηλαδή, γεωπολιτικό κίνδυνο στο Ιράν και τη Γροιλανδία έως τις ανησυχίες για τις απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.