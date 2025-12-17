Wall Street: Πτώση λόγω της Oracle, της Broadcom και της Nvidia

Υποχώρηση παρατηρείται στις μετοχές όλα των κλάδων, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, ωθούμενη, κυρίως από την απομάκρυνση των επενδυτών από τις βασικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,61%, στις 6.759,43 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει οριακές απώλειες 0,07%. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite πέφτει κατά 1,03%, στις 22.784,514 μονάδες.

Η ευρύτερη αγορά καταγράφει πτώση, λόγω των απωλειών σε σημαντικές μετοχές του κλάδου Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Oracle, ηγέτης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, και η Broadcom, κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών, σημειώνουν πτώση 5% η καθεμία. Η Nvidia, άλλη κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφει, επίσης, πτώση άνω του 3%.

Αυτό προστίθεται στις σημαντικές απώλειες που σημείωσαν η Oracle και η Broadcom κατά τη διάρκεια του μήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές στράφηκαν σε άλλους τομείς της αγοράς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά. Σημειώνεται ότι από την αρχή του μήνα, η Oracle και η Broadcom έχουν σημειώσει πτώση 11% και 19% αντίστοιχα.

Οι κινήσεις της Τετάρτης έβαλαν τον S&P 500 και τον Dow Jones των 30 μετοχών σε πορεία για την τέταρτη συνεχόμενη αρνητική ημέρα. Οι δύο υπέστησαν απώλειες την Τρίτη, μετά την έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, η οποία περιελάμβανε επίσης στοιχεία από τον Οκτώβριο. Τα ευρήματα έριξαν φως στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας των ΗΠΑ μετά από μια διακοπή λειτουργίας των δεδομένων που προκλήθηκε από το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης αυτό το φθινόπωρο.

Η έκθεση έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία έχασε 105.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,6% - το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, τον Νοέμβριο προστέθηκαν 64.000 θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας την εκτίμηση του Dow Jones για 45.000.

«Η οικονομία επιβραδύνεται εδώ και αρκετό καιρό και υπήρχαν πολλές ελπίδες στην αγορά... αλλά όλες αυτές οι ελπίδες έχουν πλέον ουσιαστικά διαψευσθεί με τα στοιχεία που έχουμε», δήλωσε ο Bob Elliott, διευθύνων σύμβουλος της Unlimited Funds, στο CNBC. «Πιθανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσετε σε μετοχές, αλλά ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να προστεθούν κάποια σταθερά εισοδήματα στο χαρτοφυλάκιό σας, καθώς κλείνει η χρονιά».

Στον οικονομικό τομέα, ο κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Christopher Waller και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης John Williams αναμένεται να μιλήσουν αργότερα, μέσα στην ημέρα. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Νοέμβριο, αύριο, Πέμπτη.