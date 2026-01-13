Wall Street: Πτώση λόγω πιέσεων στις τραπεζικές μετοχές

Πτωτικά κινείται στη συνεδρίαση της Τρίτης, του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, επιβαρυμένος, κυρίως, από την JP Morgan Chase, καθώς oι traders προέβησαν σε πωλήσεις μετοχών της, παρά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματά της.

Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,36%, στις 6.952,27 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average χάνει 0,74%, στις 49.220,98 μονάδες. Πτωτικά κινείται και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατά 0,24%, στις 23.679,159 μονάδες.

Η JPMorgan υποχωρεί άνω του 3%, ακόμη και μετά τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ενώ τα έσοδα από τις συναλλαγές σε ολόκληρη την εταιρεία και τις μετοχές αυξήθηκαν κατά το τρίμηνο, τα έσοδα από τις επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες μειώθηκαν και δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Jeremy Barnum, ανέφερε επίσης ότι ο τραπεζικός κλάδος θα μπορούσε να αντιδράσει στην έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για ένα ετήσιο ανώτατο όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, την οποία ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή.

Η Goldman Sachs ακολούθησε την τύχη της JPMorgan, σημειώνοντας πτώση άνω του 1%. Άλλες χρηματοοικονομικές μετοχές, όπως η Mastercard και η Visa, σημείωσαν πτώση περίπου 4% η καθεμία, κατατάσσοντας τις μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων της ημέρας. Το State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) και το Invesco KBW Bank ETF (KBWB) βρέθηκαν επίσης υπό πίεση.

Η απαίτηση του Τραμπ, για έλεγχο των τιμών των πιστωτικών καρτών ήρθε εν μέσω μιας σειράς άλλων εκκλήσεων του προέδρου την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ότι οι εταιρείες άμυνας δεν πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδουν μερίσματα ή να αγοράζουν μετοχές και ότι οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές πρέπει να απαγορευτεί να αγοράζουν κατοικίες για οικογένειες.

«Υπάρχουν πραγματικά ερωτήματα αν αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεαστούν από την εκτελεστική εξουσία χωρίς τη συμμετοχή ή την έγκριση του Κογκρέσου», δήλωσε στο CNBC ο Tim Holland, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Orion. «Η πορεία προς τα εμπρός δεν είναι απαραίτητα σαφής».

Οι μετοχές είχαν σημειώσει μια μικρή άνοδο πριν υποχωρήσουν νωρίτερα την Τρίτη, αφού η έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου έδειξε ότι ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή - εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας — αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,6% σε ετήσια βάση, κάτω από το 0,3% και το 2,8% αντίστοιχα, που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones.

Ο μηνιαίος δείκτης πληθωρισμού αυξήθηκε κατά 0,3% τον Δεκέμβριο, με τον ετήσιο δείκτη να διαμορφώνεται στο 2,7%. Και οι δύο δείκτες αντιστοιχούσαν στις προβλέψεις της Dow Jones.

Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ δημοσιεύθηκαν λίγες ημέρες μετά την έκθεση για την απασχόληση του Δεκεμβρίου, η οποία έδειξε μια κάπως πιο αδύναμη, αλλά σταθερή αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντας πιθανώς την Fed να αναβάλει τις μειώσεις των επιτοκίων στην πρώτη συνεδρίασή της για το έτος, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτό το μήνα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εκτιμούν δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 0,25% φέτος, ξεκινώντας από τον Ιούνιο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Σημειώνεται ότι η Wall Street έρχεται από μια συνεδρίαση που έσπασε ρεκόρ, όταν ο S&P 500 και ο Dow Industrials έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κλεισίματος, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν τις ειδήσεις για την ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell. Ο δείκτης Russell 2000 των μετοχών μικρών εταιρειών έφτασε επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.