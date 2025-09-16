Wall Street: Πτώση λόγω κατοχύρωσης κερδών ενόψει Fed

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις και εν αναμονή της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,25%, στις 45.770 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται, επίσης, πτωτικά κατά 0,12%, στις 6.607 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει μικρές απώλειες 0,07%, στις 22.333 μονάδες.

Οι πρωταγωνιστές της ανόδου στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι Big Tech καταγράφουν πτώση, με τις μετοχές της Nvidia και της Palantir να υποχωρούν κατά 1% περίπου. Η Microsoft και η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, σημειώνουν, επίσης, μικρή πτώση.

Οι μετοχές της Oracle κατέγραψαν άνοδο 4% μετά την είδηση ότι η πλατφόρμα cloud θα είναι μία από τις εταιρείες που θα επιτρέψουν στην TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία για την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ήρθαν στη δημοσιότητα μετά την δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Scott Bessent τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν καταλήξει σε μια «πλαίσιο» συμφωνία για το TikTok, λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία της Τετάρτης για την πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ ή το κλείσιμο της εφαρμογής κοινωνικών μέσων στη χώρα.

Πάντως, οι επενδυτές παραμένουν σε εγρήγορση σχετικά με τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς που θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο.

Ο Bessent δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι αναμένει να γίνουν περαιτέρω συνομιλίες πριν από την προθεσμία αυτή και ότι «οι Κινέζοι πιστεύουν πλέον ότι είναι δυνατή η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας», μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κίνας τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε επίσης μια θετική περιγραφή των εμπορικών συζητήσεων τη Δευτέρα, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των αμερικανικών μετοχών και ώθησε τον S&P 500 να κλείσει πάνω από τα 6.600 για πρώτη φορά.

Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Jamieson Greer δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εμπορικές συζητήσεις «αναβλήθηκαν» για άλλη στιγμή, ωστόσο, δεδομένης της έντονης εστίασης στο TikTok.

Οι επενδυτές περίμεναν επίσης μια απόφαση πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε μια διήμερη συνάντηση την Τρίτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed τιμολογούν με 100% πιθανότητα τουλάχιστον μια μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Jerome Powell, για τυχόν ενδείξεις σχετικά με το μέλλον της νομισματικής πολιτικής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία της επιλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ένταξη του Stephen Miran στην ηγετική ομάδα της Fed.