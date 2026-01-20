Wall Street: Πτώση λόγω φόβων για εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Ε.Ε

Με μεγάλες απώλειες κινούνται την Τρίτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που αντιτίθενται στην πώληση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν και το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε, καθώς η απειλή του Τραμπ προκάλεσε φυγή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average κινείται πτωτικά κατά 1,36%, στις 48.686,42 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 1,52% στις 6.834,62 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 1,74%, στις 23,106.756 μονάδες.

Η Τρίτη ήταν μια μέρα sell off, με λίγες μετοχές να σημειώνουν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές τεχνολογίας, που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλείς επενδύσεις και την επιβράδυνση της οικονομίας λόγω της απότομης αύξησης των αποδόσεων, ηγήθηκαν των απωλειών. Οι μετοχές των Nvidia, AMD και Alphabet σημείωσαν πτώση άνω του 2%.

Ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe, ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, ξεπέρασε το 19, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο και βρίσκεται ακόμη πολύ κοντά, στο 18,89%.

Αυτή την εβδομάδα, αναμένονται τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα από μια σειρά εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Netflix,Charles Schwab, Johnson & Johnson και Intel. Οι προβλέψεις των εταιρειών για φέτος είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της αισιοδοξίας για τις μετοχές των ΗΠΑ. Ο S&P 500 αναμένεται ήδη να παρουσιάσει αύξηση κερδών από 12% έως 15%.

«Με τις ΗΠΑ σε αργία τη χθεσινή ημέρα οι επιπτώσεις των απειλών για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία δεν είχαν ακόμη διαχυθεί πλήρως στις χρηματοπιστωτικές αγορές», δήλωσε ο Jim Reid της Deutsche Bank σε σχετικό του report την Τρίτη. «Οι αγορές αντέδρασαν, αλλά υπάρχει σαφώς περιθώριο για μεγαλύτερες κινήσεις αν η ρητορική ενταθεί περαιτέρω».

Υπάρχουν «αυξανόμενοι φόβοι για κάποιο είδος αντιποίνων από την Ευρώπη, με όλο και πιο έντονες δηλώσεις από διάφορους αξιωματούχους», πρόσθεσε ο Reid.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, εν μέσω αναφορών ότι ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, δεν είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ο Τραμπ επιτέθηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να παραδώσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος - μία από τις οποίες φιλοξενεί στρατιωτική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ - στον Μαυρίκιο ως «πράξη μεγάλης ηλιθιότητας». Είπε ότι η κίνηση αυτή ήταν «άλλη μία σε μια πολύ μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Ο Μπραντ Λονγκ, διευθυντής επενδύσεων της Wealthspire, δήλωσε στο CNBC ότι δεν τον εκπλήσσει το γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν αρνητικά τις μετοχές των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η αγορά «έχει ήδη τιμολογηθεί για την τελειότητα» με «υψηλές» αποτιμήσεις και προσδοκίες κερδών.

«Ενώ οι δασμοί δεν είναι κάτι καινούργιο και η Γροιλανδία, ειλικρινά - ή το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Γροιλανδία - δεν είναι κάτι καινούργιο, η χρήση των δασμών ως όπλου βραχυπρόθεσμα για την επίτευξη ενός μη οικονομικού ή ίσως οικονομικού στόχου είναι κάτι καινούργιο», είπε.

«Η Ευρώπη βγήκε από το 2025 σε μεγάλο βαθμό αλώβητη, ή τουλάχιστον αλώβητη σε σχετική βάση όσον αφορά τους δασμούς. Τώρα, αυτό είναι μια άμεση γραμμή προς μερικούς από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ - οκτώ χώρες σε όλη την Ευρώπη, με δασμούς από 10% έως 25%. Επιστρέφουμε κάπως στην αστάθεια του Απριλίου του 2025 λόγω της αβεβαιότητας του Τραμπ και των αλλαγών στην πολιτική».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χαρακτηρίσει τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς ως «απαράδεκτες» και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν αντίμετρα - με τη Γαλλία να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο οικονομικό αντίμετρο της, γνωστό ως «Αντι-καταναγκαστικό Μέσο».