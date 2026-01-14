Wall Street: Σε αρνητικό έδαφος με φόντο τις απώλειες στον τραπεζικό κλάδο

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, την Τετάρτη, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, απομακρυνόμενοι από τα πρόσφατα επίπεδα - ρεκόρ. Παράλληλα, οι traders παρακολουθούν την πορεία των τραπεζικών αποτελεσμάτων και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κινείται με πτώση κατά 1,07%, στις 6.889,19 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται κατά 0,55% χαμηλότερα, στις 48.920,80 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί 1,58%, στις 23.334,87 μονάδες.

Η Wells Fargo ήταν μεταξύ των εταιρειών που υστέρησαν στη συνεδρίαση, σημειώνοντας πτώση άνω του 5% μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία χαμηλότερων από τα αναμενόμενα εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Η Bank of America και η Citigroup σημείωσαν πτώση παρά τα αποτελέσματα τους να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι επενδυτές δεν τα θεώρησαν αρκετά ισχυρά για να συνεχίσουν να στηρίζουν μια αγορά που διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε απώλειες μετά την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μεταρρύθμιση των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών, την οποία έκανε την Παρασκευή. Η Wells Fargo και η Bank of America έχουν σημειώσει πτώση περίπου 7% μέχρι σήμερα, ενώ η Citigroup έχει υποχωρήσει περισσότερο από 6%.

Οι μετοχές διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη και μετά την καθυστερημένη κοινοποίηση των δεδομένων για τον δείκτη τιμών παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις για τον Νοέμβριο, τα οποία ήταν σταθερά.

«Αν μεταφράσουμε τον δείκτη PPI σε πληθωριστικό δείκτη (PCE) νομίζω ότι θα είναι λίγο υψηλός», δήλωσε ο Tom Graff, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Facet. «Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα για την Fed. Αυτό επιδεινώνει την ανησυχία για την ανεξαρτησία της Fed».

Οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, συνεχίστηκαν και χθες, Τρίτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα εναντίον του ηγέτη της Fed. Οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο έχουν βγει σε υπεράσπιση του Πάουελ ως απάντηση στην έναρξη της έρευνας.

«Τι θα συμβεί αν φτάσουμε, ας πούμε, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με νέο πρόεδρο της Fed και ίσως η Fed να πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια, ή ίσως να μην πρέπει σίγουρα να τα μειώσει, επειδή η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και ο πληθωρισμός έχει ξανασηκωθεί», είπε ο Graff. «Οι επενδυτές θα ανησυχήσουν για αυτό».

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει, ακόμη, το κλίμα την Τετάρτη, με το πετρέλαιο να σημειώνει άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα εν μέσω φόβων για διακοπές στον εφοδιασμό ως αποτέλεσμα των πολιτικών αναταραχών στο Ιράν που είναι από τα κορυφαία μέλη του ΟΠΕΚ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους την Τρίτη και είπε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν». Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 2% εκείνη την ημέρα και διαμορφώνονται στο +1%, περίπου, την Τετάρτη.

Ακόμη, σημαντικές συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και αξιωματούχων της Γροιλανδίας και της Δανίας, καθώς ο Τραμπ πιέζει για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, θεωρώντας «απαράδεκτο» οτιδήποτε λιγότερο από την ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.