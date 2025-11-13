Wall Street: Πτώση λόγω αβεβαιότητας και αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι traders εμφανίζονται απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τα επιτόκια, παρά το γεγονός ότι έληξε το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε πτώση 1% στις 47.770,67 μονάδες, υποχωρώντας από το ρεκόρ που είχε σημειώσει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Απώλειες και για τον S&P 500 στο -1,27% στις 6.764,24 μονάδες, ενώ με αρνητικό πρόσημο κινείται και ο Nasdaq, ο οποίος διαμορφώνεται στο -2,03% και τις 22.932,09 μονάδες.

Παρά το γεγονός ότι ο Nasdaq ξεκίνησε την εβδομάδα δυναμικά, η πίεση επανήλθε καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να πωλούν μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, ειδικά εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εν μέσω ανησυχιών για τις αποτιμήσεις τους. Ο δείκτης με μεγάλη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών ήταν σε πορεία να κλείσει με τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών την Πέμπτη, επιβαρυμένος από τις μεγάλες εταιρείες Nvidia, Broadcom και Alphabet.

Η Disney ήταν επίσης μία από τις εταιρείες που υστέρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, με τις μετοχές της να πέφτουν 8% λόγω των μικτών αποτελεσμάτων για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο της εταιρείας.

Την Τετάρτη παρατηρήθηκε και πάλι μια απόκλιση μεταξύ των μετοχών τεχνολογίας και άλλων τομέων της αγοράς, καθώς οι τομείς που εστιάζουν στην αξία, όπως η υγειονομική περίθαλψη, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις. Ενώ ο Nasdaq έκλεισε την ημέρα με απώλειες, ο Dow έκλεισε πάνω από τις 48.000 μονάδες για πρώτη φορά, τοποθετώντας τον δείκτη των 30 μετοχών σε πορεία για την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση από τα τέλη Ιουνίου. Η εναλλαγή αυτή ήταν ανακούφιση για ορισμένους επενδυτές που αναζητούσαν μια διεύρυνση της αγοράς, αλλά θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει αυξανόμενη προσοχή μακριά από τα assets υψηλού κινδύνου.

«Μου φαίνεται απολύτως φυσιολογική εξέλιξη», δήλωσε ο Ρον Αλμπάχαρι, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Laird Norton Wealth Management, στο CNBC, χαρακτηρίζοντας την υποχώρηση της ημέρας «υγιή». «Μέρος του αφηγήματος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, νομίζω, είναι ότι σε κάποιο σημείο όλα αυτά [τα κεφαλαιουχικά έξοδα] θα εκδηλωθούν στην πράξη. Τα οφέλη θα εκδηλωθούν στην ευρύτερη οικονομία, οπότε αν αρχίσετε να βλέπετε ότι ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης και της μεταποίησης, οι βιομηχανίες αρχίζουν να επωφελούνται πραγματικά από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό υποστηρίζει την γενική αφήγηση, ότι τα κεφαλαιουχικά έξοδα για την τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς».

Οι επενδυτές ήταν αισιόδοξοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης ότι το shutdown της κυβέρνησης — το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ — θα τερματιζόταν μετά από περισσότερο από έξι εβδομάδες. Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε το βράδυ, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νόμο για τη χρηματοδότηση της επαναλειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο νόμος, ο οποίος είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νωρίτερα το βράδυ, θα χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες της κυβέρνησης μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Το shutdown αποτέλεσε πρόκληση για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία εξαρτάται από τα δεδομένα. Ωστόσο, η Schleif δήλωσε ότι αναμένει η κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού μιας ημέρας στην επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο. Οι αγορές είναι μάλλον διχασμένες ως προς την πιθανότητα να συμβεί αυτό, εκτιμώντας επί του παρόντος ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 49% να μειώσει η Fed τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Αυτό σημαίνει μείωση σε σχέση με το 62,9% που εκτιμούσαν οι αγορές πριν από μία ημέρα.