Wall Street: Πτώση εν όψει Nvidia και στοιχείων για την απασχόληση

Πτώση, μετά από έντονες διακυμάνσεις καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η Wall Street αναμένει μια σειρά σημαντικών ανακοινώσεων αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών της Nvidia αλλά και της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Μετά από τις 20:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), ο Dow Jones υποχωρούσε 0,30% στις 47.004 μονάδες, ο S&P 500 έπεφτε 0,33% στις 6.711 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθαινε 0,32% στις 22.829 μονάδες.

Η Alphabet, μητρική της Google και του Youtube είναι η μόνη Big Tech που διασώθηκε της πτώσης, σημειώνοντας άνοδο άνω του 5% μετά την είδηση ότι η Berkshire Hathaway του Warren Buffett είχε αποκτήσει μερίδιο σε αυτήν . Οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από το γεγονός ότι η Berkshire εξακολουθεί να θεωρεί την εταιρεία ΤΝ αξιόλογη μετά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσε φέτος, αν και ο ίδιος ο Warren Buffett πιθανότατα δεν ήταν άμεσα υπεύθυνος για την αγορά, αλλά μάλλον οι δύο διαχειριστές μετοχών του.

Η Nvidia, η δημοφιλής εταιρεία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωνε πτώση άνω του 1% πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Τετάρτη. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ και άλλες εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσαν πηγή πρόσφατης πίεσης, καθώς οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τις υπερβολικές αποτιμήσεις.

«Από τη μία πλευρά, θα είναι σημαντικό για την Nvidia να επιβεβαιώσει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει και ότι δεν παρατηρείται επιβράδυνση», δήλωσε ο στρατηγικός σύμβουλος επενδύσεων της Baird, Ross Mayfield. «Αλλά αν δεν προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, νομίζω ότι το δεύτερο ερώτημα θα παραμείνει ανοιχτό, δηλαδή: Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, [οπότε] ποια είναι η [απόδοση της επένδυσης] για τις εταιρείες που αγοράζουν όλα αυτά τα τσιπ;. Αν δώσουν έστω και μια ελαφρώς συγκρατημένη πρόβλεψη για τη ζήτηση των τσιπ τους, η αγορά θα το εκλάβει αρνητικά», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης την ανακοίνωση των στοιχείων για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Σεπτεμβρίου την Πέμπτη, τα πρώτα που θα δημοσιευθούν μετά τη διακοπή της δημοσίευσης οικονομικών στοιχείων λόγω του κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης Nasdaq έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με πτώση 0,5%, επιβαρυμένος από τις πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές της Alphabet, της Amazon,της Broadcom και της Meta Platforms. Ανίθετα, ότι ο Dow Jones και ο S&P 500 σημείωσαν μικρά κέρδη την περασμένη εβδομάδα, αν και υπέστησαν απότομες πτώσεις την Πέμπτη.