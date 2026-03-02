Wall Street: Πτώση άνω του 1% με φόντο το Ιράν

Πτώση καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν το Σαββατοκύριακο, η οποία προκάλεσε, παράλληλα, άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και κατέστησε τη Μέση Ανατολή πιό επικίνδυνη στη λίστα των αυξανόμενων ανησυχιών για τους επενδυτές σε μετοχές.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 429 2 μονάδες, ή 0,88%, στις 48.59,12 μονάδες. Ο ευρύτερος δέικτης S&P 500 χάνει 0,66%, στις 6.834,67 μονλάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει μείωση κατά 0,68%, στις 22.511,041 μονάδες.

Η τιμή του χρυσού αυξήθηκε κατά 3% καθώς οι επενδυτές επανήλθαν στο πολύτιμο μέταλλο που το θεωρούν ως παγκόσμιο ασφαλές καταφύγιο.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE, δηλαδή, ο «δείκτης φόβου» της Wall Street που βασίζεται στις τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης για αντιστάθμιση ζημιών, εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα του 2026 μέχρι στιγμής.Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 22,08 μονάδες με άνοδο 2,30%.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», όμως οι επενδυτές ανησυχούν για παρατεταμένη σύγκρουση παρά τα σχόλια αυτά. Από την άλλο πλευρά Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ορκιστεί ισχυρά αντίποινα, αυξάνοντας τους φόβους ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή.

«Ο κίνδυνος ενός παρατεταμένου πολέμου είναι υψηλότερος από ό,τι το 2024 ή το 2025, αν και δεν βλέπουμε αυτή τη σύρραξη να κλιμακώνεται σε σημείο που να αλλάξει δραστικά τις προοπτικές των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ajay Rajadhyaksha της Barclays. Πρόσθεσε όμως ότι«είναι πολύ νωρίς για μεγάλες πτώσεις στις αγορές, ειδικά με επενδυτές συνηθισμένους σε μοτίβο γρήγορης αποκλιμάκωσης».

Οι τιμές αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 7% καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν ότι η αντιπαράθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερο πόλεμο που θα διαταράξει την προσφορά. Το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον OPEC.

Η πορεία της αγοράς πετρελαίου μπορεί να εξαρτηθεί από το αν οι μάχες διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου παγκόσμιου σημείου διέλευσης για ροές αργού. Μια παρατεταμένη διακοπή εκεί θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να αναζωπυρώσει πληθωριστικές πιέσεις.

«Η αβεβαιότητα χειροτερεύει το επενδυτικό κλίμα, κάτι που μπορεί γενικά να επιβαρύνει τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως», δήλωσε ο Adam Hetts, παγκόσμιος επικεφαλής multi-asset στη Janus Henderson. «Σε μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας, οι αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να προκαλέσουν παγκόσμιο πληθωριστικό φόβο».

Οι μετοχές των Northrop Grumman και Lockheed Martin σημείωσαν άνοδο 5% στις πρώτες συναλλαγές μετά τις επιθέσεις, ενώ η επίσης αμυντική RTX ήταν υψηλότερα κατά περισσότερο από 6%. Οι ενεργειακές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Exxon Mobil και Chevron, αυξήθηκαν κατά 4% και 3% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η νοοτροπία αποφυγής ρίσκου οδήγησε τις περισσότερες μετοχές χαμηλότερα, με τις τεχνολογικές και τραπεζικές να ηγούνται των απωλειών. Η Broadcom ηγήθηκε της πτώσης στις μετοχές ημιαγωγών. Οι Amazon και Alphabet υποχώρησαν. Οι Morgan Stanley και Goldman Sachs επίσης κατέγραψαν πτώση.

Η γεωπολιτική κλιμάκωση επιβαρύνει ένα ήδη εύθραυστο περιβάλλον για τις μετοχές. Ο S&P 500 υποχώρησε την Παρασκευή και έκλεισε αρνητικά για τον Φεβρουάριο εν μέσω ανανεωμένης αναταραχής στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και λογισμικού.

«Συνολικά, θεωρούμε ότι ο αντίκτυπος θα είναι βραχυπρόθεσμος, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια πιο παρατεταμένη πίεση στις μετοχές», ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές μετοχών της Citi σε σημείωμα προς πελάτες σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Πρέπει επίσης να εντάξουμε αυτό το νέο γεγονός μεταβλητότητας σε μια αυξανόμενη λίστα ανησυχιών. Συγκεκριμένα, η έκρηξη δαπανών για την ΤΝ φαίνεται έτοιμη να συνεχιστεί, αλλά η υπόσχεση παραγωγικότητας έρχεται γρήγορα αντιμέτωπη με διαταραχές επιχειρηματικών μοντέλων που προκαλεί η ΤΝ.»