Μικρές απώλειες στη Wall Street - Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον S&P 500

Με οριακή υποχώρηση κινούνται οι βασικότεροι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και την πρώτη μετά τα Χριστούγεννα.

Ο S&P 500 έφτασε σε νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ και ήταν σε πορεία για εβδομαδιαία κέρδη, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P500 κυμαίνεται στις 6.927,09 με οριακή υποχώρηση 0,07% όπως και ο Nasdaq Composite ο οποίος υποχωρεί επίσης οριακά κατά 0,01% στις 23.611,028 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κινείται στις 48.637,12 μονάδες, κινούμενος 0.19% χαμηλότερα.

Για την εβδομάδα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 1%, θέτοντας τον δείκτη αναφοράς σε τροχιά για την τέταρτη εβδομαδιαία άνοδο σε πέντε εβδομάδες. Ο Dow και ο Nasdaq σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 1% μέχρι σήμερα.

Η Wall Street έρχεται επίσης από μια συνεδρίαση που έσπασε ρεκόρ, με τον S&P 500 να σημειώνει νέα ιστορικά υψηλά ενδοημερήσια και κλεισίματος την Τετάρτη. Οι αγορές των ΗΠΑ παρέμειναν κλειστές την Πέμπτη λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων.

«Οι επενδυτές πραγματοποιούν κέρδη εδώ και εκεί ή αγοράζουν σε χαμηλές τιμές, αλλά δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα εταιρικών κερδών. Δεν υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία, οπότε πιθανότατα πρόκειται περισσότερο για τεχνικά στοιχεία και τοποθετήσεις», δήλωσε ο Tom Hainlin, εθνικός επενδυτικός στρατηγικός στην U.S. Bank Asset Management.

Ο στρατηγικός αναλυτής υπογράμμισε την πρόσφατη διεύρυνση που παρατηρείται στην αγορά ως μια εμπορική κίνηση για το νέο έτος, σημειώνοντας ότι η άνοδος του S&P 500 σε νέα ρεκόρ την Τετάρτη δεν προήλθε από τον τομέα της τεχνολογίας, αλλά από τον χρηματοοικονομικό και τον βιομηχανικό τομέα – δύο κυκλικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

«Αυτό μας δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση για το 2026, καθώς δεν είναι μόνο η τεχνολογία και όλοι όσοι την υποστηρίζουν. Είναι η αγορά που επωφελείται από το φορολογικό νομοσχέδιο που υπογράφηκε τον Ιούλιο και τις μειώσεις των επιτοκίων που έλαβαν χώρα το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους», συνέχισε. «Καθώς πλησιάζουμε το 2026, αυτά είναι μερικά ευνοϊκά στοιχεία».

Οι επενδυτές βρίσκονται επίσης σε μια ιστορικά ισχυρή εποχική περίοδο, καθώς αναμένουν μια πιθανή ράλι του Άγιου Βασίλη. Η ράλι λαμβάνει χώρα μεταξύ των τελευταίων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης του έτους και των δύο πρώτων ημερών του νέου έτους. Τα στοιχεία από το Stock Trader's Almanac δείχνουν ότι ο S&P 500 έχει μέσο όρο κέρδος 1,3% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου από το 1950.